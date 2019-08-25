Укравтодор объяснил, почему "устал" мост в Харькове

712 просмотров
Воскресенье, 25 августа 2019, 16:08

Источник: ГК "Укравтодор"

Аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу в районе с.Песочин на объездной дороге Харькова произошло в результате динамического удара перегруженной фуры.

Детали: Аварийное разрушение ригеля пролетной опоры на путепроводе было зафиксировано утром 25 августа и произошло в результате смещения пролетной конструкции.

Согласно экспертизе ХАДИ, проведенной в мае 2018 г., транспортное сооружение, построенное в 1977 году, квалифицировалось как работоспособное и к категории аварийных ни принадлежало, заявили в Укравтодоре.

"По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенной перегрузки одной из фур, которая передвигалась по мосту, в результате чего произошло смещение плиты и разрушения конструкции. Смещение конструкции, по предварительной информации, мог вызвать динамический удар перегруженной фуры, о чем свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения", говорится в сообщении.

Движение по участку дороги, где произошло обрушение, закрыто, транспортные потоки направлены по другой части Окружной дороги - по трассе Киев-Харьков - Довжанский. Движение железнодорожного транспорта на подъездах к путепроводу замедлено.

Эксперты анализируют камеры видеонаблюдения, изучают тормозной путь и другие факторы для установления причины разрушения.

"По результатам обследования будет принято решение о возобновлении или участка моста или необходимости полной реконструкции мостового сооружения", отметили в ГК. 

Напомним,

  • Утром 25 августа в Харькове произошло частичное обрушение автомобильного моста от рынка "Лоск" в направлении поселка Песочин над железнодорожными путями, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Харьков дороги Укравтодор


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Харькове обвалился автомобильный мост 25 августа 2019, 11:08
Кернес: Харьков кричит "нет" наркомании 21 августа 2019, 14:16
В Харькове полицейский получил ножом в грудь, но задержал дебошира 20 августа 2019, 16:09
Все новости
Главные новости
18-летняя украинка стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо
Лидеры G7 согласились: возвращать РФ за стол рано, но координацию надо укрепить – СМИ
Сытник: В "деле Мартыненко" на суд давили 18 нардепов и три министра
В Харькове обвалился автомобильный мост
Все новости
соцсети

11 вещей, которые следует немедленно удалить из Facebook

Культура

Экскурсия закулисьем Национальной оперы

мнение

Как определить "человеческий" возраст собаки и кошки?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів