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Укравтодор объяснил, почему "устал" мост в Харькове

Воскресенье, 25 августа 2019, 16:08

Источник: ГК "Укравтодор"

Аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу в районе с.Песочин на объездной дороге Харькова произошло в результате динамического удара перегруженной фуры.

Детали: Аварийное разрушение ригеля пролетной опоры на путепроводе было зафиксировано утром 25 августа и произошло в результате смещения пролетной конструкции.

Согласно экспертизе ХАДИ, проведенной в мае 2018 г., транспортное сооружение, построенное в 1977 году, квалифицировалось как работоспособное и к категории аварийных ни принадлежало, заявили в Укравтодоре.

"По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенной перегрузки одной из фур, которая передвигалась по мосту, в результате чего произошло смещение плиты и разрушения конструкции. Смещение конструкции, по предварительной информации, мог вызвать динамический удар перегруженной фуры, о чем свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения", говорится в сообщении.

Движение по участку дороги, где произошло обрушение, закрыто, транспортные потоки направлены по другой части Окружной дороги - по трассе Киев-Харьков - Довжанский. Движение железнодорожного транспорта на подъездах к путепроводу замедлено.

Эксперты анализируют камеры видеонаблюдения, изучают тормозной путь и другие факторы для установления причины разрушения.

"По результатам обследования будет принято решение о возобновлении или участка моста или необходимости полной реконструкции мостового сооружения", отметили в ГК. 

Напомним,

  • Утром 25 августа в Харькове произошло частичное обрушение автомобильного моста от рынка "Лоск" в направлении поселка Песочин над железнодорожными путями, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Украинская правда
Темы: ХарьковдорогиУкравтодор
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