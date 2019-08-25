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Загиблий від обстрілу – 20-річний військовий з Тернопільщини

Неділя, 25 серпня 2019, 18:18
Загиблий від обстрілу – 20-річний військовий з Тернопільщини
terminovo.te.ua

Джерело: Ланівецький Районний Військовий Комісаріат у Facebook, тернопільське видання terminovo.te.ua

25 серпня в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил загинув 20-річний військовослужбовець 35 бригади морської піхоти ЗСУ Віталій Собко.

Дослівно повідомлення Ланівецького комісаріату: 25 серпня 2019 року під час виконання обов'язків військової служби в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил, загинув наш земляк, військовослужбовець 35 бригади Морської піхоти Збройних Сил України, Собко Віталій Олегович.

Деталі: Як пише тернопільське видання terminovo.te.ua, Собко родом з Борсуків Ланівецького району Тернопільської області, перед службою в армії жив у Тернополі. 27 березня йому виповнилося 20 років.

Що було раніше: У неділю прес-центр Операції об'єднаних сил повідомив, що в зоні ООС внаслідок ворожих обстрілів чотирьох українських військових було поранено, один з них під час евакуації до медзакладу помер.

Українська правда

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