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Погибший от обстрела – 20-летний военный из Тернопольской области

Воскресенье, 25 августа 2019, 18:18
Погибший от обстрела – 20-летний военный из Тернопольской области
terminovo.te.ua

Источник: Ланивецкий Районный Военный Комиссариат в Facebook, тернопольское издание terminovo.te.ua

25 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб 20-летний военнослужащий 35 бригады морской пехоты ВСУ Виталий Собко.

Дословно сообщение Ланивецкого комиссариата: 25 августа 2019 года во время выполнения обязанностей военной службы в зоне проведения операции Объединенных Сил, погиб наш земляк, военнослужащий 35 бригады Морской пехоты Вооруженных Сил Украины, Собко Виталий Олегович.

Детали: Как пишет тернопольское издание terminovo.te.ua, Собко родом из Борсуков Ланивецкого района Тернопольской области, перед службой в армии жил в Тернополе. 27 марта ему исполнилось 20 лет.

Что было раньше: В воскресенье пресс-центр Операции объединенных сил сообщил, что в зоне ООС в результате вражеских обстрелов четыре украинских военных были ранены, один из них во время эвакуации в медучреждение умер.

Украинская правда

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