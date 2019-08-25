Двоє нападників на ромський табір у Львові уникли покарання

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Неділя, 25 серпня 2019, 19:37
Громадське радіо

Джерело: Захід.net

Пустомитівський районний суд Львівської області звільнив від покарання з випробувальним терміном у 1,5 роки двох підлітків, які брали участь у нападі на ромський табір у Львові у червні 2018 року.

Деталі: У серпні 2019 року Пустомитівський районний суд Львівщини закінчив розглядати справу щодо двох із 14 нападників – Андрія І. та Юрія Г., які навчаються у 11 класі ліцею ім. Івана Пулюя.

У вироку йдеться, що один з них безпосередньо руйнував ромський табір металевою трубою та "виганяв ромів з займаної території", а інший "стояв на шухері".

Їх звинувачували у хуліганстві із застосуванням зброї, що карається позбавленням волі від 3 до 7 років. Хлопці уклали угоду про визнання винуватості з прокурором.

Відтак суд визнав їх винними в хуліганстві та призначив покарання у вигляді 4,5 роки тюрми кожному, однак звільнив від відбування покарання, призначивши по 1,5 роки умовно.

Суд продовжує розглядати справу щодо інших 12 нападників, троє з яких обвинувачуються в умисному вбивстві.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Львів суд нацменшини


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