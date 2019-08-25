Двое нападавших на табор ромов во Львове избежали наказания

Источник: Захід.net

Пустомытовский районный суд Львовской области освободил от наказания с испытательным сроком в 1,5 года двух подростков, которые участвовали в нападении на табор ромов во Львове в июне 2018 года.

Детали: В августе 2019 года Пустомытовский районный суд Львовской закончил рассматривать дело в отношении двух из 14 нападавших - Андрея И. и Юрия Г., которые учатся в 11 классе лицея им. Ивана Пулюя.

В приговоре говорится, что один из них непосредственно разрушал цыганский табор металлической трубой и "выгонял ромов с занимаемой территории", а другой "стоял на шухере".

Их обвиняли в хулиганстве с применением оружия, что наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет. Ребята заключили соглашение о признании виновности с прокурором.

Таким образом, суд признал их виновными в хулиганстве и назначил наказание в виде 4,5 года тюрьмы каждому, однако освободил от отбывания наказания, назначив по 1,5 года условно.

Суд продолжает рассматривать дело в отношении других 12 нападающих, трое из которых обвиняются в умышленном убийстве.

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