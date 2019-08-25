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Прем'єр-ліга. "Шахтар" розгромив "Маріуполь" у матчі 5 туру

Неділя, 25 серпня 2019, 21:44

Донецький "Шахтар" у матчі 5 туру української Прем`єр-ліги з рахунком 5:1 розгромив "Маріуполь".

Поєдинок пройшов у неділю 25 серпня, у Харкові.

"Шахтар" зробив гру у перші 15-ть хвилин матчу. На восьмій хвилині після пасу від Тайсона Тете точним ударом пробив у кут воріт маріупольців - 1:0. Через три хвилини Тете оформив дубль. Після удару бразильця м`яч зрикошетив від ноги захисника і залетів у ворота "Маріуполя" - 2:0.

На 12-й хвилині знову бразильська перепасовка, яку завершив влучним ударом вже Жуніор Мораєс - 3:0. У першому таймі в "Шахтаря" було ще пару моментів, щоб довершити розгром, але вдало грав воротар гостей Євгеній Гальчук.

На 21-й хвилині "Маріуполь" забив гол у ворота Андрія П`ятова, але м`яч не був зарахований через офсайд.

У другому таймі була знову повна перевага "гірників" і купа моментів біля воріт "Маріуполя". На 62-й хвилині рахунок став 4:0, після того як Тайсон реалізував пенальті.

На 77-й хвилині "Маріуполь" один гол відквитав. Точний удар у кут воріт П`ятова вийшов у Владислава Вакули - 4:1. На 82-й хвилині довершив розгром "Маріуполя" Маркос Антоніо, який легко переграв Гальчука після пасу від Тайсона - 5:1.

На 89-й хвилині маріупольці мали ще один шанс на гол, але Ігор Тищенко не влучив у ворота з ідеальної позиції.

Інші матчі 5 туру УПЛ закінчилися з такими результатами: "Колос" - "Ворскла" - 0:3, "Олександрія" - "Десна" - 0:3, "Динамо" - "Олімпік" - 1:1, "Карпати" - "Зоря" - 0:1.

Микола Аврамчук, для УП
Теми: футбол
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