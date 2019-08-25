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Премьер-лига. "Шахтер" разгромил "Мариуполь" в матче 5 тура

Воскресенье, 25 августа 2019, 21:44

Донецкий "Шахтер" в матче 5 тура украинской Премьер-лиги со счетом 5:1 разгромил "Мариуполь".

Поединок прошел в воскресенье 25 августа, в Харькове.

"Шахтер" сделал игру в первые 15-ть минут матча. На восьмой минуте после паса от Тайсона Тете точным ударом пробил в угол ворот мариупольцев - 1:0. Через три минуты Тете оформил дубль. После удара бразильца мяч срикошетил от ноги защитника и залетел в ворота "Мариуполя" - 2:0.

На 12-й минуте снова бразильская перепасовка, которую завершил точным ударом уже Жуниор Мораес - 3:0. В первом тайме у "Шахтера" было еще пару моментов, чтобы завершить разгром, но удачно играл вратарь гостей Евгений Гальчук.

На 21-й минуте "Мариуполь" забил гол в ворота Андрея Пятова, но мяч не был засчитан из-за офсайда.

Во втором тайме была снова полное преимущество "горняков" и куча моментов у ворот "Мариуполя". На 62-й минуте счет стал 4:0, после того как Тайсон реализовал пенальти.

На 77-й минуте "Мариуполь" один гол отыграл. Точный удар в угол ворот Пятова вышел у Владислава Вакулы - 4:1. На 82-й минуте довершил разгром "Мариуполя" Маркос Антонио, который легко переиграл Гальчука после паса от Тайсона - 5:1.

На 89-й минуте мариупольцы имели еще один шанс на гол, но Игорь Тищенко не попал в ворота с идеальной позиции.

Другие матчи 5-го тура УПЛ закончились с такими результатами: "Колос" - "Ворскла" - 0:3, "Александрия" - "Десна" - 0:3, "Динамо" - "Олимпик" - 1:1, "Карпаты" - "Заря" - 0:1.

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футбол
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