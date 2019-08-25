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ВС за позовом "слуги народу" скасував перемогу самовисуванця на Черкащині

Неділя, 25 серпня 2019, 22:12
ВС за позовом слуги народу скасував перемогу самовисуванця на Черкащині

Джерело: Інтерфакс-Україна

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі 198 Черкаської області, яким було визнано обраним народним депутатом самовисуванця Сергія Рудика.

Відповідне рішення суд прийняв 24 серпня за позовом кандидата у депутати по даному округу від "Слуги народу" Наталії Дьяченко.

Дослівно рішення суду: Визнати протиправним та скасувати протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі 198 від 21 серпня 2019 року.

Деталі: Суд також зобов'язав ЦВК продовжити дії щодо встановлення результатів виборів в окрузі 198 за результатами виконання рішень Шостого апеляційного адміністративного суду від 6 і 10 серпня, і Верховного суду від 12 серпня.

Що було раніше: 12 серпня ЦВК зареєструвала самовисуванця Сергія Рудика обраним народним депутатом від ОВО № 198.

Українська правда

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Теми: вибориВерховний судЧеркаська областьВерховна Рада
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