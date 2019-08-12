ЦВК зареєструвала перших 25 нардепів. Список

Центральна виборча комісія зареєструвала перших 25 народних депутатів, обраних на позачергових виборах до парламенту 21 липня 2019 року.

Про це 12 серпня повідомляє прес-служба ЦВК.

Зокрема, ЦВК зареєструвала 5 нардепів, обраних в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, і 20 нардепів, обраних в одномандатних виборчих округах.

Як повідомляє ЦВК, серед тих, хто пройшов по списку:

1 – від партії "Слуга народу" – Олексій Устенко (№ 86 у списку),

2 – від "Опозиційної платформи – За життя" – Юлій Іоффе – №12 і Ренат Кузьмін – № 35,

2 – від "Європейської солідарності" – Руслан Князевич – № 21, Максим Саврасов – № 22.

Серед тих, хто обирався в одномандатних округах, 14 народних депутатів-самовисуванців, 2 – від ОПЗЖ, 6 – від "Слуги народу".

Самовисуванці:

Лариса Білозір – в ОВО № 15, Дмитро Шпенов – в ОВО № 37, Олександр Ковальов – в ОВО № 51, Володимир Арешонков – в ОВО № 64, Валерій Лунченко – ві ОВО № 71, Андрій Іванчук – в ОВО № 88, Олесь Довгий – в ОВО № 102, Олександр Сухов – в ОВО № 107, Олег Кулініч – в ОВО № 147, Віктор М’ялик – в ОВО № 155, Олександр Фельдман – в ОВО № 174, Олександр Герега – в ОВО № 192, Сергій Рудик – в ОВО № 198, Антон Яценко – в ОВО № 200,

"Опозиційна платформа – За життя":

Федір Христенко – в ОВО № 46, Олександр Пономарьов – в ОВО № 78,

Політпартії "Слуга народу":

Ігор Герасименко – в ОВО № 62, Тетяна Грищенко – в ОВО № 66, Микола Задорожній – в ОВО № 162, Олександр Скічко – в ОВО № 197.

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