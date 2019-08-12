ЦВК зареєструвала перших 25 нардепів. Список

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Понеділок, 12 серпня 2019, 16:49

Центральна виборча комісія зареєструвала перших 25 народних депутатів, обраних на позачергових виборах до парламенту 21 липня 2019 року.

Про це 12 серпня повідомляє прес-служба ЦВК.

Зокрема, ЦВК зареєструвала 5 нардепів, обраних в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, і 20 нардепів, обраних в одномандатних виборчих округах.

Як повідомляє ЦВК, серед тих, хто пройшов по списку:

  • 1 – від партії "Слуга народу" – Олексій Устенко (№ 86 у списку), 
  • 2 – від "Опозиційної платформи – За життя" –  Юлій Іоффе – №12 і Ренат Кузьмін – № 35,
  • 2 – від "Європейської солідарності" – Руслан Князевич – № 21,  Максим Саврасов – № 22. 

Серед тих, хто обирався в одномандатних округах, 14 народних депутатів-самовисуванців, 2  – від ОПЗЖ, 6 – від "Слуги народу".

Самовисуванці:

  1. Лариса Білозір – в ОВО № 15,
  2. Дмитро Шпенов – в ОВО № 37,
  3. Олександр Ковальов – в ОВО № 51,
  4. Володимир Арешонков – в ОВО № 64,
  5. Валерій Лунченко – ві ОВО № 71,
  6. Андрій Іванчук – в ОВО № 88,
  7. Олесь Довгий – в ОВО № 102,
  8. Олександр Сухов – в ОВО № 107,
  9. Олег Кулініч – в ОВО № 147,
  10. Віктор М’ялик – в ОВО № 155,
  11. Олександр Фельдман – в ОВО № 174,
  12. Олександр Герега – в ОВО № 192,
  13. Сергій Рудик – в ОВО № 198,
  14. Антон Яценко – в ОВО № 200,

"Опозиційна платформа – За життя":

  1. Федір Христенко – в ОВО № 46,
  2. Олександр Пономарьов – в ОВО № 78,

Політпартії "Слуга народу":

  1. Ігор Герасименко – в ОВО № 62,
  2. Тетяна Грищенко – в ОВО № 66,
  3. Микола Задорожній – в ОВО № 162,
  4. Олександр Скічко – в ОВО № 197.

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Нагадаємо: 

  • Перше урочисте засідання Верховної Ради 9 скликання відбудеться 29 серпня. 
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  • За їх результатом, у Верховну Раду пройшли 5 партій – "Слуга народу" Володимира Зеленського, "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука та Юрія Бойка, "Батьківщина" Юлії Тимошенко, "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука.
  • Монобільшість у Раді отримала "Слуга народу" - 254 мандати.

Українська правда

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Теми: вибори Верховна Рада ЦВК


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