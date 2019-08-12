ЦВК зареєструвала перших 25 нардепів. Список
Понеділок, 12 серпня 2019, 16:49
Центральна виборча комісія зареєструвала перших 25 народних депутатів, обраних на позачергових виборах до парламенту 21 липня 2019 року.
Про це 12 серпня повідомляє прес-служба ЦВК.
Зокрема, ЦВК зареєструвала 5 нардепів, обраних в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, і 20 нардепів, обраних в одномандатних виборчих округах.
Як повідомляє ЦВК, серед тих, хто пройшов по списку:
- 1 – від партії "Слуга народу" – Олексій Устенко (№ 86 у списку),
- 2 – від "Опозиційної платформи – За життя" – Юлій Іоффе – №12 і Ренат Кузьмін – № 35,
- 2 – від "Європейської солідарності" – Руслан Князевич – № 21, Максим Саврасов – № 22.
Серед тих, хто обирався в одномандатних округах, 14 народних депутатів-самовисуванців, 2 – від ОПЗЖ, 6 – від "Слуги народу".
Самовисуванці:
- Лариса Білозір – в ОВО № 15,
- Дмитро Шпенов – в ОВО № 37,
- Олександр Ковальов – в ОВО № 51,
- Володимир Арешонков – в ОВО № 64,
- Валерій Лунченко – ві ОВО № 71,
- Андрій Іванчук – в ОВО № 88,
- Олесь Довгий – в ОВО № 102,
- Олександр Сухов – в ОВО № 107,
- Олег Кулініч – в ОВО № 147,
- Віктор М’ялик – в ОВО № 155,
- Олександр Фельдман – в ОВО № 174,
- Олександр Герега – в ОВО № 192,
- Сергій Рудик – в ОВО № 198,
- Антон Яценко – в ОВО № 200,
"Опозиційна платформа – За життя":
- Федір Христенко – в ОВО № 46,
- Олександр Пономарьов – в ОВО № 78,
Політпартії "Слуга народу":
- Ігор Герасименко – в ОВО № 62,
- Тетяна Грищенко – в ОВО № 66,
- Микола Задорожній – в ОВО № 162,
- Олександр Скічко – в ОВО № 197.
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Українська правда