ВС по иску "слуги народа" отменил победу самовыдвиженца в Черкасской области

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Воскресенье, 25 августа 2019, 22:12

Источник: Интерфакс-Украина

Кассационный административный суд в составе Верховного суда отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в округе 198 Черкасской области, которым был признан избранным народным депутатом самовыдвиженец Сергей Рудык.

Соответствующее решение суд принял 24 августа по иску кандидата в депутаты по данному округу от "Слуги народа" Наталии Дьяченко.

Дословно решение суда: Признать противоправным и отменить протокол Центральной избирательной комиссии о результатах выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе 198 от 21 августа 2019 года.

Детали: Суд также обязал ЦИК продолжить действия по установлению результатов выборов в округе 198 по результатам выполнения решений Шестого апелляционного административного суда от 6 и 10 августа, и Верховного суда от 12 августа.

Что было ранее: 12 августа ЦИК зарегистрировала самовыдвиженца Сергея Рудыка избранным народным депутатом от ОВО № 198.

Украинская правда

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Темы: виборы Верховный суд Черкасская область Верховная Рада


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