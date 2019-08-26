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У Гонконгу вперше в ході розгону демонстрантів застосували вогнепальну зброю

Понеділок, 26 серпня 2019, 05:43
У Гонконгу вперше в ході розгону демонстрантів застосували вогнепальну зброю

Поліція Гонконгу вперше, як мінімум один, застосувала вогнепальну зброю під час розгону груп демонстрантів в районі Цуен Ван в материковій частині міста.

Про це передає агентство France Presse.

"Мій колега тільки що зробив постріл з пістолета", - повідомив журналістам представник правоохоронних органів Гонконгу. При цьому про постраждалих поки не повідомляється.

Раніше місцеве телебачення повідомило про застосування спецмашин з водометами для розгону акцій протесту. У зону заворушень були висунуті дві модифіковані вантажівки Mercedes-Benz, кожна з яких оснащений 15 водяними гарматами.

Нагадаємо:

  • Заворушення продовжують низку протестів проти поправок до проекту закону, який дозволяє екстрадицію жителів міста до материкового Китаю.
  • Крім того, серед вимог демонстрантів – відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем, відмова від називання протесту "бунтом", звільнення арештованих.
  • Як повідомлялося раніше, протестувальники прорвалися в будівлюзаконодавчих зборів після того, як очільник адміністрації Гонконгу Керрі Лем відмовилася вступити в переговори.

"Українська правда" у Threads

Теми: акції
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