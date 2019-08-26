В Гонконге впервые в ходе разгона демонстрантов применили огнестрельное оружие

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Понедельник, 26 августа 2019, 05:43

Полиция Гонконга впервые как минимум один применила огнестрельное оружие в ходе разгона групп демонстрантов в районе Цуен Ван в материковой части города.

Об этом передает агентство France Presse.

"Мой коллега только что произвел выстрел из пистолета", - сообщил журналистам представитель правоохранительных органов Гонконга. При этом о пострадавших пока не сообщается.

Ранее местное телевидение сообщило о применении спецмашин с водометами для разгона акций протеста. В зону беспорядков были выдвинуты два модифицированных грузовика Mercedes-Benz, каждый из которых оснащен 15 водяными пушками. 

Напомним:

  • Беспорядки продолжают ряд протестов против поправок к проекту закона, который позволяет экстрадиции жителей города к материкового Китая.
  • Кроме того, среди требований демонстрантов - отставка главы администрации Гонконга Керри Лем, отказ от названия протеста "бунтом", освобождение арестованных.
  • Как сообщалось ранее, протестующие прорвались в зданиезаконодательного собрания после того, как глава администрации Гонконга Керри Лем отказалась вступить в переговоры.

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