Війна на сході: 13 обстрілів за добу, 1 боєць ООС загинув, 3 поранені

Збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил.

"Впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє військовослужбовців отримали поранення", - звітують у штабі.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації та їх найманців не зафіксовано",- повідомили військові.





