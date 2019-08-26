Война на востоке: 13 обстрелов за сутки, 1 боец ​​ООС погиб, 3 ранены

485 просмотров
Понедельник, 26 августа 2019, 07:35

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил.

"На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое военнослужащих получили ранения", - докладывают в штабе.

"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано", - сообщили военные.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС Донбасс война


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украинские военные попали под обстрел: трое раненых, один скончался 25 августа 2019, 15:31
Боевики "поздравили" с Днем Независимости пятью обстрелами 25 августа 2019, 09:10
В День Независимости на Донбассе продолжились обстрелы - ООС 24 августа 2019, 07:32
Все новости
Главные новости
Война на востоке: 13 обстрелов за сутки, 1 боец ​​ООС погиб, 3 ранены
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России — Guardian
В Гонконге впервые в ходе разгона демонстрантов применили огнестрельное оружие
В центре Киева стреляли из гранатомета
Все новости
соцсети

11 вещей, которые следует немедленно удалить из Facebook

мнение

Как работает трекер сна?

улыбнитесь!

12 веселых комиксов о наших буднях

Поиск по сайту
Архив
Весь архів