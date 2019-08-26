Война на востоке: 13 обстрелов за сутки, 1 боец ​​ООС погиб, 3 ранены

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил.

"На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое военнослужащих получили ранения", - докладывают в штабе.

"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано", - сообщили военные.