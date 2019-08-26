Обстріл з гранатомета у центрі Києва: поліція розповіла деталі і розслідує теракт

9635 переглядів
Понеділок, 26 серпня 2019, 10:21
фото - npu.gov.ua

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва 

Поліція розслідує обстріл з гранатомета будівлі у центрі Києва, що відбувся в ніч на 26 серпня, за статтею "терористичний акт". 

Деталі: Повідомлення про вибух біля будинку на вул.Паньківській надійшло о 1:30 26 серпня. Внаслідок пострілу ніхто не постраждав, пошкоджено вікна, фасад будівлі та приміщення кабінетів. 

Правоохоронці виявили  відстріляний тубус від гранатомета через дорогу від будівлі.  Вилучено рештки боєприпасу для проведення експертизи та встановлення його походження. 

 
 

У Києві введено спеціальний оперативний план для пошуків зловмисників. 

Опрацьовується наявність камер відеонагляду, які могли зафіксувати момент пострілу, шляхи підходу і відходу зловмисників. 

Подію кваліфіковано як терористичний акт, кримінальне провадження розслідується за ч.1 ст. 258 КК.  

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київ зброя поліція надзвичайна подія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В центрі Києва стріляли з гранатомета 26 серпня 2019, 02:42
"Я не сидів за кермом": Притула прокоментував наїзд тещі на людей 25 серпня 2019, 06:09
Картки метро більше не продають і не поповнюють на 10 станціях у Києві 25 серпня 2019, 01:59
Усі новини
Головні новини
Богдан назвав критиків "парахоботікамі" і показав фото з Пісків
Обстріл з гранатомета у центрі Києва: поліція розповіла деталі і розслідує теракт
Гетманцев анонсував перші митні та фінансові законопроекти нової Ради
Війна на сході: 13 обстрілів за добу, 1 боєць ООС загинув, 3 поранені
Усі новини
сім'я

13 речей, які варто встигнути зробити з дітьми влітку

соцмережі

11 речей, які варто негайно видалити із Facebook

думка

Як працює трекер сну?