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Обстріл з гранатомета у центрі Києва: поліція розповіла деталі і розслідує теракт

Понеділок, 26 серпня 2019, 10:21
Обстріл з гранатомета у центрі Києва: поліція розповіла деталі і розслідує теракт
фото - npu.gov.ua

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва 

Поліція розслідує обстріл з гранатомета будівлі у центрі Києва, що відбувся в ніч на 26 серпня, за статтею "терористичний акт". 

Деталі: Повідомлення про вибух біля будинку на вул.Паньківській надійшло о 1:30 26 серпня. Внаслідок пострілу ніхто не постраждав, пошкоджено вікна, фасад будівлі та приміщення кабінетів. 

Правоохоронці виявили  відстріляний тубус від гранатомета через дорогу від будівлі.  Вилучено рештки боєприпасу для проведення експертизи та встановлення його походження. 

 
 

У Києві введено спеціальний оперативний план для пошуків зловмисників. 

Опрацьовується наявність камер відеонагляду, які могли зафіксувати момент пострілу, шляхи підходу і відходу зловмисників. 

Подію кваліфіковано як терористичний акт, кримінальне провадження розслідується за ч.1 ст. 258 КК.  

Українська правда
Теми: Київзброяполіціянадзвичайна подія
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