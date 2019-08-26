Обстрел из гранатомета в центре Киева: полиция сообщила детали и расследует теракт
Источник: Отдел коммуникации полиции Киева
Полиция расследует обстрел из гранатомета здания в центре Киева в ночь на 26 августа, по статье "террористический акт".
Детали: Сообщение о взрыве возле дома на ул.Паньковская поступило в 1:30 26 августа. В результате выстрела никто не пострадал, повреждены окна, фасад здания и помещения кабинетов.
Правоохранители обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета через дорогу от здания. Изъяты остатки боеприпаса для проведения экспертизы и установления его происхождения.
В Киеве введен специальный оперативный план для поисков злоумышленников.
Прорабатывается наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода злоумышленников.
Событие квалифицированно как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч.1 ст. 258 УК.