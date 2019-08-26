Обстрел из гранатомета в центре Киева: полиция сообщила детали и расследует теракт

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Понедельник, 26 августа 2019, 10:21
фото - npu.gov.ua

Источник: Отдел коммуникации полиции Киева

Полиция расследует обстрел из гранатомета здания в центре Киева в ночь на 26 августа, по статье "террористический акт".

Детали: Сообщение о взрыве возле дома на ул.Паньковская поступило в 1:30 26 августа. В результате выстрела никто не пострадал, повреждены окна, фасад здания и помещения кабинетов.

Правоохранители обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета через дорогу от здания. Изъяты остатки боеприпаса для проведения экспертизы и установления его происхождения.

 
 

В Киеве введен специальный оперативный план для поисков злоумышленников.

Прорабатывается наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода злоумышленников.

Событие квалифицированно как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч.1 ст. 258 УК.

Украинская правда

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Темы: Киев оружие полиция чрезвычайное происшествие


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