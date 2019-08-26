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Правозахисник заявив про погрози: невідомі принесли під двері вінки, труну і сокиру

Понеділок, 26 серпня 2019, 13:03
Правозахисник заявив про погрози: невідомі принесли під двері вінки, труну і сокиру

Джерело: Facebook Романа Лихачова

Правозахисник Роман Лихачов з м.Чугуїв (Харківська обл.) заявив про погрози на свою адресу.

Деталі: За словами Лихачова, близько 2 годин ночі 26 серпня невідомі доставили вінок і сокиру до будинку в мікрорайоні Авіатор, де розташована Чугуївська правозахисна група, а також труну - до будинку по ул.Музейная, 16а.

Пряма мова Лихачова: "Ось таке попередження я отримав і в офіс, і в мою квартиру, особливо сокиру у вхідних дверях і напис на похоронній стрічці "Ромочка, якщо не припиниш займатися дурницями, наступна (сокира - ред) буде у тебе в голові".

"Поліцію вранці викликали, проводяться слідчі дії. Попередження робили і вбитому активісту Миколі Бичку. Упевнений, що поліція знову нікого не знайде ... Ніхто з нашої команди зупинятися не збирається. Чекаю реакції від нової команди народних депутатів і Президента України. Для поліції та прокуратури: завершувати життя самогубством не збираюся". 

"Наша група "Мережа антікорупційніх центрів" останнім часом дуже активно зайнялася розслідуванням багатьох бізнес схем ухилення від податків у Чугуєві за кришування влади і правоохоронців, роботи наливайок у Чугуєві і торгівлі без ліцензії в кафе "Чорна перлина". Як відомо, ці заклади пов'язані з помічником народного депутата Шенцева депутатом Чугуївської міської ради Русланом Овчаренком", - додав Лихачов.

"Всім, хто бачив як ... принесли вінок і сокиру, або як доставили труну, у кого є записи з реєстраторів чи хтось бачив, як замовляли труну або вінки - прошу написати в особисті повідомлення або зателефонувати", - заявив Лихачов.

За інформацію про замовників і тих, хто брав участь в доставці, Лихачов оголосив винагороду.

"Виконавцям акції погроз мені і нашій команді, які читають цей допис,  пропоную прийти з повинною ... ми вас обов'язково знайдемо", - додав він.

 
 

Колега Лихачова Дмитро Дробот заявив, що погрожують правозахиснику за його активну  громадську діяльність у Чугуєві. 

"Минулоріч у цьому ж районі, поруч з Чугуєвим, попереджали Миколу Бичко. Потім його знайшли повішеним у лісі. Я переконаний, що тоді це було вбивство. Тепер ось таке неоригінальне попередження отримав Роман Лихачов. Тепер подивимось на реакцію поліції", - додав він. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківправа людини
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