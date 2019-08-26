Правозащитник заявил об угрозах: неизвестные принесли под двери венки, гроб и топор

Источник: Facebook Романа Лихачева

Правозащитник Роман Лихачев из г.Чугуев (Харьковская обл.) заявил об угрозах в свой адрес.

Детали: По словам Лихачева, около 2 часов ночи 26 августа неизвестные доставили венок и топор к дому в микрорайоне Авиатор, где находится Чугуевская правозащитная группа, а также гроб - к дому по ул.Музейная,16а.

Прямая речь Лихачева: "Вот такое предупреждение я получил и в офис, и в мою квартиру, особенно топор во входной двери и надпись на погребальной ленте "Ромочка, если не прекратишь заниматься ерундой, следующий (топор - ред) будет у тебя в голове".

"Полицию утром вызвали, проводятся следственные действия. Предупреждение делали и убитому активисту Николаю Бычко. Уверен, что полиция опять никого не найдет ... Никто из нашей команды останавливаться не собирается. Жду реакции от новой команды народных депутатов и Президента Украины. Для полиции и прокуратуры: кончать жизнь самоубийством не собираюсь".

"Наша группа "Сеть антикорупцийних центров" в последнее время очень активно занялась расследованием многих бизнес-схем уклонения от налогов в Чугуеве при крышевании власти и правоохранителей, работе наливаек в Чугуеве и торговли без лицензии в кафе "Черная жемчужина". Как известно, эти заведения связаны с помощником народного депутата Шенцева, депутатом Чугуевского городского совета Русланом Овчаренко", - добавил Лихачев.

"Всем, кто видел как ... принесли венок и топор или как доставили гроб, у кого есть записи с регистраторов или кто видел, как заказывали гроб или венки - прошу написать в личку или позвонить", - заявил Лихачев.

За информацию о заказчиках и тех, кто участвовал в доставке, Лихачев объявил вознаграждение.

"Читающим этот пост исполнителям акции угроз мне и нашей команде, предлагаю прийти с повинной ... мы вас обязательно найдем", - добавил он.

Коллега Лихачева Дмитрий Дробот заявил, что угрожают правозащитнику за его активную общественную деятельность в Чугуеве.

"В прошлом году в этом же районе, рядом с Чугуевым, предупреждали Николая Бычко. Затем его нашли повешенным в лесу. Я убежден, что тогда это было убийство. Теперь вот такое неоригинальное предупреждение получил Роман Лихачев. Теперь посмотрим на реакцию полиции", - добавил он.