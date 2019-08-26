Правозащитник заявил об угрозах: неизвестные принесли под двери венки, гроб и топор

Источник: Facebook Романа Лихачева

Правозащитник Роман Лихачев из г.Чугуев (Харьковская обл.) заявил об угрозах в свой адрес.

Детали: По словам Лихачева, около 2 часов ночи 26 августа неизвестные доставили венок и топор к дому в микрорайоне Авиатор, где находится Чугуевская правозащитная группа, а также гроб - к дому по ул.Музейная,16а.

"Всем, кто видел как ... принесли венок и топор или как доставили гроб, у кого есть записи с регистраторов или кто видел, как заказывали гроб или венки - прошу написать в личку или позвонить", - заявил Лихачев.

За информацию о заказчиках и тех, кто участвовал в доставке, Лихачев объявил вознаграждение.

"Читающим этот пост исполнителям акции угроз мне и нашей команде, предлагаю прийти с повинной ... мы вас обязательно найдем", - добавил он.