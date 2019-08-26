Трамп про G7: Росія всередині кімнати краще, ніж зовні
Понеділок, 26 серпня 2019, 19:01
Джерело: Bloomberg
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія всередині "Групи семи" краще, ніж зовні.
Пряма мова Трампа: Якщо вони будуть у кімнаті – це буде краще, ніж коли вони поза кімнатою.
Багато людей кажуть, що Росія всередині кімнати – це краще, ніж коли вона зовні.
Деталі: Трамп заявив, що "точно запросив би" Путіна на наступне засідання G7, але не знає, чи зможе той прийти, бо "він горда людина".
Передісторія:
- Раніше Трамп заявив, що "цілком можливо" запросить Путіна в якості гостя на саміт Групи семи в США.
- Британія, Німеччина, Франція і Канада відкинули ідею повернення Росії як повноправного члена, якщо Путін не піде на поступки щодо України.
- В Росії заявили, що не вважають можливим повернення до G7/G8 на запрошення "лише однієї країни", оскільки всі рішення Група ухвалює на підставі консенсусу.
Українська правда