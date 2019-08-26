Трамп про G7: Росія всередині кімнати краще, ніж зовні

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Понеділок, 26 серпня 2019, 19:01

Джерело: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія всередині "Групи семи" краще, ніж зовні.

Пряма мова Трампа: Якщо вони будуть у кімнаті – це буде краще, ніж коли вони поза кімнатою.

Багато людей кажуть, що Росія всередині кімнати – це краще, ніж коли вона зовні.

Деталі: Трамп заявив, що "точно запросив би" Путіна на наступне засідання G7, але не знає, чи зможе той прийти, бо "він горда людина".

Передісторія:

  • Раніше Трамп заявив, що "цілком можливо" запросить Путіна в якості гостя на саміт Групи семи в США.
  • Британія, Німеччина, Франція і Канада відкинули ідею повернення Росії як повноправного члена, якщо Путін не піде на поступки щодо України.
  • В Росії заявили, що не вважають можливим повернення до G7/G8 на запрошення "лише однієї країни", оскільки всі рішення Група ухвалює на підставі консенсусу.

Українська правда

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Теми: Трамп Росія G7


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