Трамп про G7: Росія всередині кімнати краще, ніж зовні

Джерело: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія всередині "Групи семи" краще, ніж зовні.

Пряма мова Трампа: Якщо вони будуть у кімнаті – це буде краще, ніж коли вони поза кімнатою.

Багато людей кажуть, що Росія всередині кімнати – це краще, ніж коли вона зовні.

Деталі: Трамп заявив, що "точно запросив би" Путіна на наступне засідання G7, але не знає, чи зможе той прийти, бо "він горда людина".

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