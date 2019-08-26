Трамп о G7: Россия внутри комнаты лучше, чем снаружи

Источник: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия внутри "Группы семи" лучше, чем снаружи.

Прямая речь Трампа: Если они будут в комнате - это будет лучше, чем когда они вне комнаты.

Многие люди говорят, что Россия внутри комнаты - это лучше, чем когда она снаружи.

Детали: Трамп заявил, что "точно пригласил бы" Путина на следующее заседание G7, но не знает, сможет ли тот прийти, потому что "он гордый человек".

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