Фігурант сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" припинив голодування

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Понеділок, 26 серпня 2019, 21:41

Джерело: адвокат Аділова Людмила Тюренкова у коментарі Крим.Реалії.

Один із фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Білял Аділов припинив сухе голодування.

Пряма мова Тюренкової: Сьогодні обрадувала родичів Аділова. Зараз його перевели в камеру, де його життю і здоров'ю нічого не загрожує, він почуває себе краще.

Деталі: За її словами, умови утримання Аділова покращилися, тому її підзахисний припинив голодування.

Також адвокат підкреслила, що в Аділова почалися проблеми з дихальними шляхами, які загострилися у нього через поміщення в сиру камеру.

Що було раніше: 20 серпня фігурант сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" із так званої другої сімферопольської групи, кримськотатарський активіст Білял Аділов оголосив сухе голодування через погані умови утримання.

Українська правда

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Теми: політв'язні Крим


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