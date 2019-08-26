Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фігурант сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" припинив голодування

Понеділок, 26 серпня 2019, 21:41

Джерело: адвокат Аділова Людмила Тюренкова у коментарі Крим.Реалії.

Один із фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Білял Аділов припинив сухе голодування.

Пряма мова Тюренкової: Сьогодні обрадувала родичів Аділова. Зараз його перевели в камеру, де його життю і здоров'ю нічого не загрожує, він почуває себе краще.

Деталі: За її словами, умови утримання Аділова покращилися, тому її підзахисний припинив голодування.

Також адвокат підкреслила, що в Аділова почалися проблеми з дихальними шляхами, які загострилися у нього через поміщення в сиру камеру.

Що було раніше: 20 серпня фігурант сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" із так званої другої сімферопольської групи, кримськотатарський активіст Білял Аділов оголосив сухе голодування через погані умови утримання.

Українська правда
Теми: політв'язніКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
політв'язні
Росіяни лишили політв’язня Куку в колонії сам на сам із проблемами після операції
Помер український дисидент Василь Овсієнко
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Останні новини
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
Усі новини...
Реклама: