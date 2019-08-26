Фигурант симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" прекратил голодовку

Источник: адвокат Адилова Людмила Тюренкова в комментарии Крым.Реалии.

Один из фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Билял Адилов прекратил сухую голодовку.

Прямая речь Тюренковой: Сегодня обрадовала родственников Адилова. Сейчас его перевели в камеру, где его жизни и здоровью ничего не угрожает, он чувствует себя лучше.

Детали: По ее словам, условия содержания Адилова улучшились, поэтому ее подзащитный прекратил голодовку.

Также адвокат подчеркнула, что у Адилова начались проблемы с дыхательными путями, которые обострились у него из-за помещения в сырую камеру.

Что было ранее: 20 августа фигурант симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" из так называемой второй симферопольской группы, крымскотатарский активист Билял Адилов объявил сухую голодовку из-за плохих условий содержания.