Фигурант симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" прекратил голодовку

143 просмотра
Понедельник, 26 августа 2019, 21:41

Источник: адвокат Адилова Людмила Тюренкова в комментарии Крым.Реалии.

Один из фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Билял Адилов прекратил сухую голодовку.

Прямая речь Тюренковой: Сегодня обрадовала родственников Адилова. Сейчас его перевели в камеру, где его жизни и здоровью ничего не угрожает, он чувствует себя лучше.

Детали: По ее словам, условия содержания Адилова улучшились, поэтому ее подзащитный прекратил голодовку.

Также адвокат подчеркнула, что у Адилова начались проблемы с дыхательными путями, которые обострились у него из-за помещения в сырую камеру.

Что было ранее: 20 августа фигурант симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" из так называемой второй симферопольской группы, крымскотатарский активист Билял Адилов объявил сухую голодовку из-за плохих условий содержания.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: политзаключенные Крым


powered by lun.ua
Материалы по теме
Тюремщики устроили погром в камере осужденного по делу "Хизб ут-Тахрир" - адвокат 25 августа 2019, 12:32
Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" объявил сухую голодовку 24 августа 2019, 13:49
Кремль об обмене: Констатируем начало диалога с Зеленским 23 августа 2019, 14:31
Все новости
Главные новости
Заявление G7: нормандский саммит может состояться в ближайшие недели
В Одесской области погиб морпех, подозревают сослуживца
Партии поделили комитеты в Раде - источники
В "Слуге народа" анонсировали систему голосования по отпечатку пальца
Все новости
ted

13 видеовыступлений TED, которые поощрят учеников к дискуссии

Лайфхаки

Как побороть бессонницу

Культура

Экскурсия закулисьем Национальной оперы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів