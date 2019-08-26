У центрі Львова біля готелю знайшли гранатомет із зарядом

Джерело: прокуратура Львівської області.

В ніч на понеділок у центрі Львова біля готелю виявили гранатомет із бойовим зарядом.

Деталі: До Галицького відділу поліції надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що близько 02:40 години понеділка поблизу входу у вестибюль готелю "Львів", що на проспекті Чорновола, 7 виявлено предмет, схожий на гранатомет.

Дослівно заява прокуратури: У ході огляду вказаного місця події працівниками поліції вилучено подовгастий циліндричний предмет, ззовні схожий на "РПГ 22 "Нетто" із бойовим зарядом усередині.

…У ході експертного дослідження цього гранатомета підтверджено, що наявний у ньому заряд є придатним для вибуху.

Деталі: За вказаним фактом правоохоронцями внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Враховуючи те, що дії невстановленої особи, вчинені з метою порушення громадської безпеки, створювали реальну небезпеку для життя та здоров’я людей та могли завдати значної матеріальної шкоди, процесуальним керівником додатково кваліфіковано такі дії за ч.1 ст.258 КК України (терористичний акт).

На даний час вирішується питання про передачу кримінального провадження за підслідністю до слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі Львівської місцевої прокуратури №1.

Що було раніше: У ніч на 26 серпня в центрі Києва невідомий вистрілив із гранатомета у фасад будівлі Мостобуду на вулиці Паньківській, 5.