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В центре Львова возле отеля нашли гранатомет с зарядом

Понедельник, 26 августа 2019, 23:56

Источник: прокуратура Львовской области.

В ночь на понедельник в центре Львова возле отеля обнаружили гранатомет с боевым зарядом.

Детали: В Галицкий отдел полиции поступило сообщение из службы "102" о том, что около 2:40 часов понедельника у входа в вестибюль гостиницы "Львов" на проспекте Черновола, 7 обнаружен предмет, похожий на гранатомет.

Дословно заявление прокуратуры: В ходе осмотра указанного места происшествия сотрудниками полиции изъят продолговатый цилиндрический предмет, внешне похожий на "РПГ-22 "Нетто" с боевым зарядом внутри.

...В ходе экспертного исследования этого гранатомета подтверждено, что имеющийся в нем заряд пригоден для взрыва.

Детали: По данному факту правоохранителями внесены сведения в ЕРДР и начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Учитывая, что действия неустановленного лица, совершенные с целью нарушения общественной безопасности, создавали реальную опасность для жизни и здоровья людей и могли нанести значительный материальный ущерб, процессуальным руководителем дополнительно квалифицированы такие действия по ч.1 ст.258 УК Украины (террористический акт).

В настоящее время решается вопрос о передаче уголовного производства по подследственности в следственный отдел Управления СБУ во Львовской области.

Ход досудебного расследования находится на контроле Львовской местной прокуратуры №1.

Что было ранее: В ночь на 26 августа в центре Киева неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания Мостобуда на улице Паньковской, 5.

Украинская правда

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Темы: Львов
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