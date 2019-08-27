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Бойовики стріляли з забороненої зброї й поранили українського бійця

Вівторок, 27 серпня 2019, 08:33
Бойовики стріляли з забороненої зброї й поранили українського бійця

Джерело: зведення штабу ООС станом на 7 ранку 27 серпня.

26 серпня бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил України отримав поранення.

Вони обстрілювали позиції ОС із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Деталі. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- чотири рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- двічі поблизу Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі поблизу Новолуганського – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

- неподалік Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- поблизу Шумів – з ручного протитанкового гранатомета;

- неподалік Луганського – з автоматичного гранатомета.

Від початку поточної доби проросійські бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": обстрілювали позиції ОС неподалік Талаківки зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Теми: ООСбойові діїДонбас
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