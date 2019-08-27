Боевики стреляли из запрещенного оружия и ранили украинского бойца

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Вторник, 27 августа 2019, 08:33

Источник: сводка штаба ООС по состоянию на 7 утра 27 августа.

26 августа боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил Украины получил ранения.

Они обстреливали позиции ОС из запрещенной Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Детали. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

- четыре раза неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных силам:

- дважды вблизи Новолуганского – из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку Майского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Шумов – из ручного противотанкового гранатомёта;

- неподалеку Луганского – из автоматического гранатомета.

С начала текущих суток пророссийские боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности ОТГ "Восток": обстреливали позиции ОС неподалеку Талаковки из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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Темы: ООС боевые действия Донбасс


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