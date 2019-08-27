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Сенсорна кнопка у ВР не відповідає 3 статтям регламенту: ДБР у Раду покликав посадовець

Вівторок, 27 серпня 2019, 13:33

Джерело: брифінг Володимира Слишинського першого заступника керівника апарату Верховної Ради.

Заступник керівника апарату Верховної Ради Володимир Слишинський заявив, що сенсорна кнопка для голосування нардепів у Верховній Раді не відповідає трьом статтям регламенту.

Пряма мова щодо запуску сенсорної кнопки у Раді: "Для того щоб запроваджувати ці норми мають бути передбачені в регламенті і розроблені спеціальні інструкції з посиланням. Тобто це має бути прописано у регламенті…"

Щодо СБУ і ДБР: "Вони приходили брати від мене пояснення.  Їм необхідно було провести слідчі дії і я, як посадова особа, дав добро на проведення зазначення слідчих дій… Вони підійшли попросили, я на законних підставах їх допустив і написав з цього приводу письмову заяву про те, що я надаю згоду, щоб вони зайшли і оглянули все".

Щодо відсторонення: "Сьогодні вночі в 23.30 було видано розпорядження про проведення щодо мене службового розслідування і відсторонення від посади на 2 місяці".

Деталі: За словами Слишинського, він покликав правоохоронців 22 серпня, коли був на допиті в ДБР. Він заявив, що повідомив працівникам ДБР про те, що відбуваються "дії, спрямовані на вчинення злочину".

Посадовець додав, що спочатку йшла мова про запровадження кнопки, а не тестування, як повідомляють 27 серпня.

Також він зазначив, що всі претензії щодо запровадження сенсорної кнопки детально розписав регламентний комітет щодо законопроекту 1744.

Він розповів, що сенсорну кнопку встановили у 2008 році, а в 2012 році збіг термін гарантії системи голосування "Рада" до якої приєднали кнопку. Сенсорна кнопка має термін гарантії 10 років, тобто у 2018 році гарантія закінчилася.

За його словами, за результами тестування ще у 2013 році, було встановлено, що кнопка не гарантує безперебійної роботи і персонального голосування.

Наразі у Раді використовують систему голосування "Рада-3" її планували замінити "Радою-4", однак, за словами Слишинського, "Рада-4" – це система із сенсорною кнопкою, а не біометричною. Також вона не дозволяє виводити і працювати з документами.

Представник "Слуги народу" Руслан Стефанчук запевнив, що вони у ВР готові голосувати руками, якщо буде необхідно. Стефанчук додав, що обладнання у парламенті застаріле. За його словами, потрібна така система, яка заблокує можливість кнопкодавства. 

Що було раніше: 27 серпня голова ВР 8-го скликання Андрій Парубій заявив про блокування силовиками процесу запуску сенсорної кнопки для голосування.

Правоохоронці відзначили, що слідчі дії пов'язані з провадженням про використання несертифікованої продукції при обслуговуванні системи "Рада".

ДБР розслідує кримінальне провадження за ст.363 ККУ (порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем).

Обшуки проходили 23 і 27 серпня у центрі управління системи "Рада".

Альона Мазуренко, УП
Теми: Верховна РадаДБР
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