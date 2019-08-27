Сенсорная кнопка в ВР не соответствует 3 статьям регламента: ГБР в Раду позвал чиновник

Источник: брифинг Владимира Слишинского первого заместителя руководителя аппарата Верховной Рады.

Заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Владимир Слышинский заявил, что сенсорная кнопка для голосования нардепов в Верховной Раде не отвечает трем статьям регламента.

Прямая речь о запуске сенсорной кнопки в Раде: "Для того чтобы вводить эти нормы должны быть предусмотрены в регламенте и разработаны специальные инструкции со ссылкой. То есть это должно быть прописано в регламенте..."

Относительно СБУ и ГБР: "Они приходили брать от меня объяснения. Им необходимо было провести следственные действия и я, как должностное лицо, дал добро на проведение указания следственных действий ... Они подошли, попросили, я на законных основаниях их допустил и написал по этому поводу письменное заявление о том, что я предоставляю согласие, чтобы они зашли и осмотрели все".

Относительно отстранения: "Сегодня ночью в 23.30 было издано распоряжение о проведении в отношении меня служебного расследования и отстранения от должности на 2 месяца".

Детали: По словам Слишинского, он позвал правоохранителей 22 августа, когда был на допросе в ГБР. Он заявил, что сообщил работникам ГБР о том, что происходят "действия, направленные на совершение преступления".

Чиновник добавил, что сначала шла речь о введении кнопки, а не тестировании, как сообщают 27 августа.

Также он отметил, что все претензии по внедрению сенсорной кнопки подробно расписал регламентный комитет по законопроекту 1744.

Он рассказал, что сенсорную кнопку установили в 2008 году, а в 2012 году истек срок гарантии системы голосования "Рада" к которой присоединили кнопку. Сенсорная кнопка имеет срок гарантии 10 лет, то есть в 2018 году гарантия закончилась.

По его словам, по результатам тестирования еще в 2013 году, было установлено, что кнопка не гарантирует бесперебойной работы и персонального голосования.

Сейчас в Раде используют систему голосования "Рада-3" ее планировали заменить "Радой-4", однако, по словам Слишинского, "Рада-4" - это система с сенсорной кнопкой, а не биометрической. Также она не позволяет выводить и работать с документами.

Представитель "Слуги народа" Руслан Стефанчук заверил, что они в ВР готовы голосовать руками, если будет необходимо. Стефанчук добавил, что оборудование в парламенте устаревшее. По его словам, нужна такая система, которая заблокирует возможность кнопкодавства.

Что было раньше: 27 августа председатель ВР 8-го созыва Андрей Парубий заявил о блокировании силовиками процесса запуска сенсорной кнопки для голосования.

Правоохранители отметили, что следственные действия связаны с осуществлением расследования об использовании несертифицированной продукции при обслуживании системы "Рада".

ГБР расследует уголовное производство по ст.363 УК (нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем).

Обыски проходили 23 и 27 августа в центре управления системы "Рада".