Сенсорная кнопка в ВР не соответствует 3 статьям регламента: ГБР в Раду позвал чиновник

Источник: брифинг Владимира Слишинского первого заместителя руководителя аппарата Верховной Рады.

Заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Владимир Слышинский заявил, что сенсорная кнопка для голосования нардепов в Верховной Раде не отвечает трем статьям регламента.

Прямая речь о запуске сенсорной кнопки в Раде: "Для того чтобы вводить эти нормы должны быть предусмотрены в регламенте и разработаны специальные инструкции со ссылкой. То есть это должно быть прописано в регламенте..."

Относительно СБУ и ГБР: "Они приходили брать от меня объяснения. Им необходимо было провести следственные действия и я, как должностное лицо, дал добро на проведение указания следственных действий ... Они подошли, попросили, я на законных основаниях их допустил и написал по этому поводу письменное заявление о том, что я предоставляю согласие, чтобы они зашли и осмотрели все".

Относительно отстранения: "Сегодня ночью в 23.30 было издано распоряжение о проведении в отношении меня служебного расследования и отстранения от должности на 2 месяца".

Детали: По словам Слишинского, он позвал правоохранителей 22 августа, когда был на допросе в ГБР. Он заявил, что сообщил работникам ГБР о том, что происходят "действия, направленные на совершение преступления".

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