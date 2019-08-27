Стефанчук: Сенсорну кнопку вводять нахрапом на старій техніці – підозріло

Джерело: брифінг Руслана Стефанчука.

Представник президента в Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає підозрілим намагання старого керівництва парламенту запровадити сенсорну кнопку для голосування народних депутатів.

Він також заявив, що якщо слідчі дії завадять депутатам 29 серпня скористатися системою "Рада", то вони голосуватимуть руками.

Пряма мова: "Єдиний інтерес, який переслідуємо ми, щоб перше засідання Верховної Ради відбулося відповідно до того, щоб волевиявлення депутатів технічно і юридично були співмірні. Тому для нас теж незрозумілі і неприємні маніпуляції, які проводяться сьогодні на технічному рівні. Ми їх не розуміємо.

Знаючи про те, як відбувалася політична боротьба в нас упродовж цього періоду, в нас теж виникають певні сумніви і підозри щодо того, наскільки ми можемо запуститися до 29 числа.

Я дуже сподіваюся, що все буде нормально. І я дуже би застеріг інших сторін, які от хочуть, щоб це не було нормально: навіть попри зрив якогось голосування, ми будемо голосувати руками, але ми призвані сюди для того, щоб забезпечувати волю українського народу"

Як команда Володимира Зеленського планує боротися з голосуванням за колег: "У перший же день роботи Верховної Ради від президента буде направлено зміни до Конституції, які буде передано до Конституційного Суду, які будуть стосуватися одного: що кнопкодавство – так зване неособисте, неперсоніфіковане голосування, а також депутатські прогули – пропуск без поважних причин депутатами одної третини пленарних засідань – будуть внесені до Конституції України як безумовна підстава втрати депутатського мандату

Таким чином ми забезпечимо юридичну сторону. Але крім юридичної сторони для нас дуже важлива технічна сторона цього питання.

Коли на порозі стоїть 21 сторіччя і в кожному навіть маленькому телефоні є можливість персоніфікації чи за Face ID, чи print-finger'ом, чи за будь-яким іншим підходом – а Верховна Рада України працює на апаратурі – я вже давно таких не бачив великих моніторів із дискетами якимись і програмне забезпечення 2002 року!

Сьогодні ми спеціально з Дмитро Разумковим зранку піднялися, подивилися, як воно функціонує, як функціонує голосування, чи не буде збоїв… Ми не є фахівцями у технічній сфері, але ми подивилися на цю систему – і однозначно: цей підхід треба міняти".

Стефанчук наголосив: "Ми послідовні прихильники зміни нормальної технічної... Ми навіть створюємо окремий комітет з питань цифрової трансформації. Я щиро переконаний, що воно позначиться і на роботі Верховної Ради, тому що так далі працювати не можна".

Щодо запровадження сенсорної кнопки: "Для нас принципові дві речі: ця кнопка повинна мати технічну гарантію – що той, хто голосує, відповідає тому варіанту, який ми бачимо на табло, і мати юридичну гарантію – воно повинно бути прописаним у процедурі регламенту Верховної Ради.

Коли ми побачимо відповідність цих двох вимог – ми тільки за. Станом на сьогодні немає ні першого, ні другого. Тому у нас виникає сумнів щодо доцільності й можливості і доброї волі на введення цього. Якби була добра воля, це можна було б апробувати, сертифікувати у Верховній Раді попереднього скликання.

Поки це вводиться нахрапом, без технічного і юридичного обґрунтування, у нас як у партії більшості викликають підозри бажання вдосконалювати на базі техніки 2002 року майбутнє голосування для Верховної Ради".

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