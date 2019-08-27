Зеленський призначив нового начальника СБУ у Києві
Вівторок, 27 серпня 2019, 16:31
Джерело: Офіційний сайт президента.
Новим начальником управління СБУ в Києві та області став Болдир Сергій.
Деталі: Відповідний указ з’явився 27 серпня на сайті президента Володимира Зеленського.
Починаючи з 2016 року Болдир очолював департамент охорони державної таємниці та ліцензування Центрального управління СБУ.
У 2017 році чинний президент Петро Порошенко присвоїв Болдирю звання генерал-майора.
Нагадаємо:
- 27 серпня Зеленський призначив очільника управління СБУ на Кіровоградщині.
Українська правда