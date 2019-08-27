Зеленський призначив нового начальника СБУ у Києві

Джерело: Офіційний сайт президента.

Новим начальником управління СБУ в Києві та області став Болдир Сергій.

Деталі: Відповідний указ з’явився 27 серпня на сайті президента Володимира Зеленського.

Починаючи з 2016 року Болдир очолював департамент охорони державної таємниці та ліцензування Центрального управління СБУ.

У 2017 році чинний президент Петро Порошенко присвоїв Болдирю звання генерал-майора.

Сергій Болдир

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