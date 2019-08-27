Зеленський призначив нового начальника СБУ у Києві

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Вівторок, 27 серпня 2019, 16:31

Джерело: Офіційний сайт президента. 

Новим начальником управління СБУ в Києві та області став Болдир Сергій.

Деталі: Відповідний указ з’явився 27 серпня на сайті президента Володимира Зеленського.

Починаючи з 2016 року Болдир очолював департамент охорони державної таємниці та ліцензування Центрального управління СБУ. 

У 2017 році чинний президент Петро Порошенко присвоїв Болдирю звання генерал-майора.

Сергій Болдир
Сергій Болдир

Нагадаємо:

  • 27 серпня Зеленський призначив очільника управління СБУ на Кіровоградщині.

Українська правда

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Теми: СБУ Київ


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