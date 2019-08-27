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Зеленский назначил нового начальника СБУ в Киеве

Вторник, 27 августа 2019, 16:31

Источник: Официальный сайт президента.

Новым начальником управления СБУ в Киеве и области стал Болдырь Сергей.

Детали: Соответствующий указ появился 27 августа на сайте президента Владимира Зеленского. Начиная с 2016 года Болдырь возглавлял департамент охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления СБУ.

В 2017 году действующий президент Петр Порошенко присвоил Болдырю звание генерал-майора.

Сергей Болдырь
Сергей Болдырь

Напомним:

  • 27 августа Зеленский назначил руководителя управления СБУ в Кировоградской области.

Украинская правда

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Темы: СБУКиев
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