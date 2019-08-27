Зеленский назначил нового начальника СБУ в Киеве
Вторник, 27 августа 2019, 16:31
Источник: Официальный сайт президента.
Новым начальником управления СБУ в Киеве и области стал Болдырь Сергей.
Детали: Соответствующий указ появился 27 августа на сайте президента Владимира Зеленского. Начиная с 2016 года Болдырь возглавлял департамент охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления СБУ.
В 2017 году действующий президент Петр Порошенко присвоил Болдырю звание генерал-майора.
Напомним:
- 27 августа Зеленский назначил руководителя управления СБУ в Кировоградской области.
Украинская правда