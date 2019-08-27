Зеленский назначил нового начальника СБУ в Киеве

Источник: Официальный сайт президента.

Новым начальником управления СБУ в Киеве и области стал Болдырь Сергей.

Детали: Соответствующий указ появился 27 августа на сайте президента Владимира Зеленского. Начиная с 2016 года Болдырь возглавлял департамент охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления СБУ.

В 2017 году действующий президент Петр Порошенко присвоил Болдырю звание генерал-майора.

Сергей Болдырь

Напомним: