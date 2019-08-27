Верховна Рада: підготовча група затвердила голів комітетів

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Підготовча група з організації першого засідання Верховної Ради IX скликання затвердила керівників 23 комітетів. Список винесуть на затвердження сесійною залою.

Деталі: Лише чотири комітети очолили не "слуги народу".

Комітет з питань антикорупційної політики – Анастасія Красносільська, заступник – Ярослав Юрчишин ("Голос")

Комітет з питань аграрної політики та земельній політиці – Микола Сольський, заступник – Іван Кириленко ("Батьківщина")

Комітет з питань бюджету – Юрій Арістов, заступник – Іван Крулько ("Батьківщина")

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики – Олександр Ткаченко, заступниця – Ірина Констанкевич (позафракційна)

Комітет з питань екологічної політики та природокористування – Олег Бондаренко, заступник – Степан Івахів (позафракційний)

Комітет з питань економічного розвитку – Дмитро Наталуха, заступник – Сергій Тарута ("Батьківщина")

Комітет з питань енергетики та житлово–комунальних послуг – Андрій Герус, заступник – Олексій Кучеренко ("Батьківщина")

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування – Михайло Радуцький, заступник – Валерій Дубіль ("Батьківщина")

Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва – Богдан Яременко, заступник – Григорій Немиря ("Батьківщина")

Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом – Іванна Климпуш–Цинцадзе ("Євросолідарність"), заступник – Вадим Галайчук

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики – Данило Гетманцев

Комітет з питань освіти, науки та інновацій – Сергій Бабак, заступник – Олександа Лукашев

Комітет з питань прав людини, деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях і АР Крим, Севастополя, національних меншин, міжнаціональних відносин – Дмитро Лубинець (самовисуванець), заступник – Максим Ткаченко

Комітет з питань цифрової трансформації – Михайло Крячко

Комітет з питань правової політики – Ірина Венедіктова, заступник – Василь Німченко

Комітет з питань правоохоронної діяльності – Денис Монастирський

Комітет з питань транспорту та інфраструктури – Володимир Крейденко

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування – Андрій Клочко, заступник – Роман Лозинський ("Голос")

Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки – Олександр Завітневич, заступник – Михайло Забродський ("Європейська солідарність")

Комітет з питань свободи слова – Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ")

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів – Галина Третьякова

Комітет з питань молоді та спорту – Андрій Кожем'якін ("Батьківщина"), заступник – Жан Беленюк

Крім того, затверджені заступники керівників і секретарі комітетів.

Керівник підготовчої групи Дмитро Разумков зазначив, що посада керівника комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради залишається за "Слугою народу". Прізвище очільника політсила надасть пізніше.

Про більшість згаданих керівників комітетів читайте: Голови комітетів. "Слуга народу" визначилася з посадами в парламенті. Хто ці люди