Верховна Рада: підготовча група затвердила голів комітетів
Джерело: "Українська правда", "Інтерфакс-Україна"
Підготовча група з організації першого засідання Верховної Ради IX скликання затвердила керівників, заступників і секретарів 23 комітетів. Список винесуть на затвердження сесійною залою.
Деталі: Фракція "Слуга народу" отримала в комітетах 19 посад голів і 49 посад заступників і секретарів.
Партії "Опозиційна платформа - За життя" дістався лише один голова комітету і 14 заступників та секретарів.
"Батьківщина" і "Європейська солідарність" очолили по одному комітету, отримавши відповідно 10 і 3 посади заступників і секретарів.
Із "Голосу" 13 депутатів стали заступниками та секретарями в комітетах.
Позафракційні взяли 1 комітет і 10 посад заступників та секретарів.
Комітет з питань антикорупційної політики
голова Анастасія Красносільська ("СН")
перший заступник Ярослав Юрчишин ("Голос")
секретар Михайло Цимбалюк ("Батьківщина")
Комітет з питань аграрної політики та земельній політиці
голова Микола Сольський ("СН")
перший заступник Іван Кириленко ("Батьківщина")
секретар Іван Чайківський (позафракційний)
Комітет з питань бюджету
голова Юрій Арістов ("СН")
перший заступник Іван Крулько ("Батьківщина")
секретар Володимир Цабаль ("Голос")
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики
голова Олександр Ткаченко ("СН")
перша заступниця Ірина Констанкевич (позафракційна)
секретар Олександр Абдуллін ("Батьківщина")
Комітет з питань екологічної політики та природокористування
голова Олег Бондаренко ("СН")
перший заступник Степан Івахів (позафракційний)
секретар Олександр Фельдман ("ОПЗЖ")
Комітет з питань економічного розвитку
голова Дмитро Наталуха ("СН")
перший заступник Сергій Тарута ("Батьківщина")
секретар Ярослав Рущишин ("Голос")
Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
голова Андрій Герус ("СН")
перший заступник Олексій Кучеренко ("Батьківщина")
секретар Юрій Шаповалов ("позафракційний")
Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування
голова Михайло Радуцький ("СН")
перший заступник Валерій Дубіль ("Батьківщина")
секретарка Яна Зінкевич ("Євросолідарність")
Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва
голова Богдан Яременко ("СН")
перший заступник Григорій Немиря ("Батьківщина")
секретарка Соломія Бобровська ("Голос")
Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом
голова Іванна Климпуш–Цинцадзе ("Євросолідарність"),
перший заступник Вадим Галайчук ("СН")
секретар Євген Яковенко ("Батьківщина")
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
голова Данило Гетманцев ("СН")
перший заступник Ярослав Железняк ("Голос")
секретар Ігор Палиця (позафракційний)
Комітет з питань освіти, науки та інновацій
голова Сергій Бабак ("СН")
перший заступник Олександр Лукашев ("СН")
секретарка Наталія Піпа ("Голос")
Комітет з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях і АР Крим, Севастополя, національних меншин, міжнаціональних відносин
голова Дмитро Лубінець (самовисуванець)
перший заступник Максим Ткаченко ("СН")
секретар Рустем Умєров ("Голос")
Комітет з питань цифрової трансформації
голова Михайло Крячко ("СН")
перший заступник Кіра Рудик ("Голос")
секретар Сергій Ларін ("ОПЗЖ")
Комітет з питань правової політики
голова Ірина Венедіктова ("СН")
перший заступник Василь Німченко ("ОПЗЖ")
секретар Олег Макаров ("Голос")
Комітет з питань правоохоронної діяльності
голова Денис Монастирський ("СН")
перший заступник Андрій Осадчук ("Голос")
секретар Сергій Мінько (позафракційний)
Комітет з питань транспорту та інфраструктури
голова Володимир Крейденко ("СН") – дані агентства "Інтерфакс-Україна"; за даними "Української правди", депутати не визначилися з очільником
перша заступниця Юлія Клименко ("Голос")
секретар Геннадій Вацак (позафракційний)
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
голова Андрій Клочко ("СН")
перший заступник Роман Лозинський ("Голос")
секретар Дмитро Ісаєнко ("ОПЗЖ")
Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки
голова Олександр Завітневич ("СН")
перший заступник Михайло Забродський ("Євросолідарність")
секретар Роман Костенко ("Голос")
Комітет з питань свободи слова
голова Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ")
перша заступниця Альона Шкрум ("Батьківщина") – кандидатура погоджена, але остаточно не затверджена
секретар Сергій Швець ("СН")
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
голова Галина Третьякова ("СН")
перша заступниця Анжеліка Лабунська ("Батьківщина")
секретар Микола Бабенко (позафракційний)
Комітет з питань молоді та спорту
голова Андрій Кожем'якін ("Батьківщина")
перший заступник Жан Беленюк ("СН")
секретар Григорій Суркіс ("ОПЗЖ")
Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради
голова Сергій Кальченко ("СН") – кандидатура остаточно не затверджена фракцією
перший заступник Андрій Пузійчук ("Батьківщина")
секретар Михайло Папієв ("ОПЗЖ")
Про більшість згаданих керівників комітетів читайте: Голови комітетів. "Слуга народу" визначилася з посадами в парламенті. Хто ці люди