Верховна Рада: підготовча група затвердила голів комітетів
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Підготовча група з організації першого засідання Верховної Ради IX скликання затвердила керівників 23 комітетів. Список винесуть на затвердження сесійною залою.
Деталі: Лише чотири комітети очолили не "слуги народу".
Комітет з питань антикорупційної політики – Анастасія Красносільська, заступник – Ярослав Юрчишин ("Голос")
Комітет з питань аграрної політики та земельній політиці – Микола Сольський, заступник – Іван Кириленко ("Батьківщина")
Комітет з питань бюджету – Юрій Арістов, заступник – Іван Крулько ("Батьківщина")
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики – Олександр Ткаченко, заступниця – Ірина Констанкевич (позафракційна)
Комітет з питань екологічної політики та природокористування – Олег Бондаренко, заступник – Степан Івахів (позафракційний)
Комітет з питань економічного розвитку – Дмитро Наталуха, заступник – Сергій Тарута ("Батьківщина")
Комітет з питань енергетики та житлово–комунальних послуг – Андрій Герус, заступник – Олексій Кучеренко ("Батьківщина")
Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування – Михайло Радуцький, заступник – Валерій Дубіль ("Батьківщина")
Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва – Богдан Яременко, заступник – Григорій Немиря ("Батьківщина")
Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом – Іванна Климпуш–Цинцадзе ("Євросолідарність"), заступник – Вадим Галайчук
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики – Данило Гетманцев
Комітет з питань освіти, науки та інновацій – Сергій Бабак, заступник – Олександа Лукашев
Комітет з питань прав людини, деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях і АР Крим, Севастополя, національних меншин, міжнаціональних відносин – Дмитро Лубинець (самовисуванець), заступник – Максим Ткаченко
Комітет з питань цифрової трансформації – Михайло Крячко
Комітет з питань правової політики – Ірина Венедіктова, заступник – Василь Німченко
Комітет з питань правоохоронної діяльності – Денис Монастирський
Комітет з питань транспорту та інфраструктури – Володимир Крейденко
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування – Андрій Клочко, заступник – Роман Лозинський ("Голос")
Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки – Олександр Завітневич, заступник – Михайло Забродський ("Європейська солідарність")
Комітет з питань свободи слова – Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ")
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів – Галина Третьякова
Комітет з питань молоді та спорту – Андрій Кожем'якін ("Батьківщина"), заступник – Жан Беленюк
Крім того, затверджені заступники керівників і секретарі комітетів.
Керівник підготовчої групи Дмитро Разумков зазначив, що посада керівника комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради залишається за "Слугою народу". Прізвище очільника політсила надасть пізніше.
Про більшість згаданих керівників комітетів читайте: Голови комітетів. "Слуга народу" визначилася з посадами в парламенті. Хто ці люди
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