Верховна Рада: підготовча група затвердила голів комітетів

Джерело: "Українська правда", "Інтерфакс-Україна"

Підготовча група з організації першого засідання Верховної Ради IX скликання затвердила керівників, заступників і секретарів 23 комітетів. Список винесуть на затвердження сесійною залою.

Деталі: Фракція "Слуга народу" отримала в комітетах 19 посад голів і 49 посад заступників і секретарів.

Партії "Опозиційна платформа - За життя" дістався лише один голова комітету і 14 заступників та секретарів.

"Батьківщина" і "Європейська солідарність" очолили по одному комітету, отримавши відповідно 10 і 3 посади заступників і секретарів.

Із "Голосу" 13 депутатів стали заступниками та секретарями в комітетах.

Позафракційні взяли 1 комітет і 10 посад заступників та секретарів.

Комітет з питань антикорупційної політики

голова Анастасія Красносільська ("СН")

перший заступник Ярослав Юрчишин ("Голос")

секретар Михайло Цимбалюк ("Батьківщина")

Комітет з питань аграрної політики та земельній політиці

голова Микола Сольський ("СН")

перший заступник Іван Кириленко ("Батьківщина")

секретар Іван Чайківський (позафракційний)

Комітет з питань бюджету

голова Юрій Арістов ("СН")

перший заступник Іван Крулько ("Батьківщина")

секретар Володимир Цабаль ("Голос")

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики

голова Олександр Ткаченко ("СН")

перша заступниця Ірина Констанкевич (позафракційна)

секретар Олександр Абдуллін ("Батьківщина")

Комітет з питань екологічної політики та природокористування

голова Олег Бондаренко ("СН")

перший заступник Степан Івахів (позафракційний)

секретар Олександр Фельдман ("ОПЗЖ")

Комітет з питань економічного розвитку

голова Дмитро Наталуха ("СН")

перший заступник Сергій Тарута ("Батьківщина")

секретар Ярослав Рущишин ("Голос")

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

голова Андрій Герус ("СН")

перший заступник Олексій Кучеренко ("Батьківщина")

секретар Юрій Шаповалов ("позафракційний")

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування

голова Михайло Радуцький ("СН")

перший заступник Валерій Дубіль ("Батьківщина")

секретарка Яна Зінкевич ("Євросолідарність")

Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва

голова Богдан Яременко ("СН")

перший заступник Григорій Немиря ("Батьківщина")

секретарка Соломія Бобровська ("Голос")

Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом

голова Іванна Климпуш–Цинцадзе ("Євросолідарність"),

перший заступник Вадим Галайчук ("СН")

секретар Євген Яковенко ("Батьківщина")

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

голова Данило Гетманцев ("СН")

перший заступник Ярослав Железняк ("Голос")

секретар Ігор Палиця (позафракційний)

Комітет з питань освіти, науки та інновацій

голова Сергій Бабак ("СН")

перший заступник Олександр Лукашев ("СН")

секретарка Наталія Піпа ("Голос")

Комітет з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях і АР Крим, Севастополя, національних меншин, міжнаціональних відносин

голова Дмитро Лубінець (самовисуванець)

перший заступник Максим Ткаченко ("СН")

секретар Рустем Умєров ("Голос")

Комітет з питань цифрової трансформації

голова Михайло Крячко ("СН")

перший заступник Кіра Рудик ("Голос")

секретар Сергій Ларін ("ОПЗЖ")

Комітет з питань правової політики

голова Ірина Венедіктова ("СН")

перший заступник Василь Німченко ("ОПЗЖ")

секретар Олег Макаров ("Голос")

Комітет з питань правоохоронної діяльності

голова Денис Монастирський ("СН")

перший заступник Андрій Осадчук ("Голос")

секретар Сергій Мінько (позафракційний)

Комітет з питань транспорту та інфраструктури

голова Володимир Крейденко ("СН") – дані агентства "Інтерфакс-Україна"; за даними "Української правди", депутати не визначилися з очільником

перша заступниця Юлія Клименко ("Голос")

секретар Геннадій Вацак (позафракційний)

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

голова Андрій Клочко ("СН")

перший заступник Роман Лозинський ("Голос")

секретар Дмитро Ісаєнко ("ОПЗЖ")

Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки

голова Олександр Завітневич ("СН")

перший заступник Михайло Забродський ("Євросолідарність")

секретар Роман Костенко ("Голос")

Комітет з питань свободи слова

голова Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ")

перша заступниця Альона Шкрум ("Батьківщина") – кандидатура погоджена, але остаточно не затверджена

секретар Сергій Швець ("СН")

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

голова Галина Третьякова ("СН")

перша заступниця Анжеліка Лабунська ("Батьківщина")

секретар Микола Бабенко (позафракційний)

Комітет з питань молоді та спорту

голова Андрій Кожем'якін ("Батьківщина")

перший заступник Жан Беленюк ("СН")

секретар Григорій Суркіс ("ОПЗЖ")

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради

голова Сергій Кальченко ("СН") – кандидатура остаточно не затверджена фракцією

перший заступник Андрій Пузійчук ("Батьківщина")

секретар Михайло Папієв ("ОПЗЖ")

Про більшість згаданих керівників комітетів читайте: Голови комітетів. "Слуга народу" визначилася з посадами в парламенті. Хто ці люди