Верховная Рада: подготовительная группа утвердила глав комитетов

Источник: "Украинская правда", "Интерфакс-Украина"

Подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва утвердила руководителей, заместителей и секретарей 23 комитетов. Список будет вынесен на утверждение сессионного зала.

Детали: Фракция "Слуга народа" получила в комитетах 19 должностей председателей и 49 должностей заместителей и секретарей.

Партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" достался лишь один председатель комитета и 14 заместителей и секретарей.

"Батькивщина" и "Европейская солидарность" возглавили по одному комитету, получив соответственно 10 и 3 должности заместителей и секретарей.

Из "Голоса" 13 депутатов стали заместителями и секретарями в комитетах.

Внефракционные взяли 1 комитет и 10 должностей заместителей и секретарей.

Комитет по вопросам антикоррупционной политики

председатель Анастасия Красносельская ("СН")

первый заместитель Ярослав Юрчишин ("Голос")

секретарь Михаил Цымбалюк ("Батькивщина")

Комитет по вопросам аграрной политики и земельной политики

председатель Николай Сольский ("СН")

первый заместитель Иван Кириленко ("Батькивщина")

секретарь Иван Чайкивский (внефракционный)

Комитет по вопросам бюджета

председатель Юрий Аристов ("СН"),

первый заместитель Иван Крулько ("Батькивщина")

секретарь Владимир Цабаль ("Голос")

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики

председатель Александр Ткаченко ("СН")

первый заместитель Ирина Констанкевич (внефракционная)

секретарь Александр Абдуллин ("Батькивщина")

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования

председатель Олег Бондаренко ("СН")

первый заместитель Степан Ивахив (внефракционный)

секретарь Александр Фельдман ("ОПЗЖ")

Комитет по вопросам экономического развития

председатель Дмитрий Наталуха ("СН")

первый заместитель Сергей Тарута ("Батькивщина")

секретарь Ярослав Рущишин ("Голос")

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

председатель Андрей Герус ("СН")

первый заместитель Алексей Кучеренко ("Батькивщина")

секретарь Юрий Шаповалов (внефракционный)

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования

председатель Михаил Радуцкий ("СН")

первый заместитель Валерий Дубиль ("Батькивщина")

секретарь Яна Зинкевич ("Евросолидарность")

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества

председатель Богдан Яременко ("СН")

первый заместитель Григорий Немыря ("Батькивщина")

секретарь Соломия Бобровская ("Голос")

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом

председатель Иванна Климпуш–Цинцадзе ("Евросолидарность")

первый заместитель Вадим Галайчук ("СН")

секретарь Евгений Яковенко ("Батькивщина")

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

председатель Данил Гетманцев ("СН")

первый заместитель Ярослав Железняк ("Голос")

секретарь Игорь Палица (внефракционный)

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций

председатель Сергей Бабак ("СН")

первый заместитель Александр Лукашев ("СН")

секретарь Наталья Пипа ("Голос")

Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, Севастополя, национальных меньшинств, межнациональных отношений

председатель Дмитрий Лубинец (самовыдвиженец)

первый заместитель Максим Ткаченко ("СН")

секретарь Рустем Умеров ("Голос")

Комитет по вопросам цифровой трансформации

председатель Михаил Крячко ("СН")

первый заместитель Кира Рудик ("Голос")

секретарь Сергей Ларин ("ОПЗЖ")

Комитет по вопросам правовой политики

председатель Ирина Венедиктова ("СН")

первый заместитель Василий Нимченко ("ОПЗЖ")

секретарь Олег Макаров ("Голос")

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности

председатель Денис Монастырский ("СН")

первый заместитель Андрей Осадчук ("Голос")

секретарь Сергей Минько (внефракционный)

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры

председатель Владимир Крейденко ("СН") – данные агентства "Интерфакс-Украина"; по данным "Украинской правды", депутаты не определились с председателем

первый заместитель Юлия Клименко ("Голос")

секретарь Геннадий Вацак (внефракционный)

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

председатель Андрей Клочко ("СН")

первый заместитель Роман Лозинский ("Голос")

секретарь Дмитрий Исаенко ("ОПЗЖ")

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки

председатель Александр Завитневич ("СН")

первый заместитель Михаил Забродский ("Европейская солидарность")

секретарь Роман Костенко ("Голос")

Комитет по вопросам свободы слова

председатель Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ")

первый заместитель Алена Шкрум ("Батькивщина") – кандидатура согласована, но окончательно не утверждена

секретарь Сергей Швец ("СН")

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов

председатель Галина Третьякова ("СН")

первый заместитель Анжелика Лабунская ("Батькивщина")

секретарь Николай Бабенко (внефракционный)

Комитет по вопросам молодежи и спорта

председатель Андрей Кожемякин ("Батькивщина")

первый заместитель Жан Беленюк ("СН")

секретарь Григорий Суркис ("ОПЗЖ")

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организаций работы Верховной Рады

председатель Сергей Кальченко ("СН") – кандидатура окончательно не утверждена фракцией

первый заместитель Андрей Пузийчук ("Батькивщина")

секретарь Михаил Папиев ("ОПЗЖ")

О большинстве упомянутых руководителей комитетов читайте: Председатели комитетов. "Слуга народа" определилась с должностями в парламенте. Кто эти люди