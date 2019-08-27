Верховная Рада: подготовительная группа утвердила глав комитетов

Источник: "Интерфакс-Украина"

Подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва утвердила руководителей всех 23 комитетов Верховной Рады. Список будет вынесен на утверждение сессионного зала.

Детали: Только четыре комитета возглавили не "слуги народа".

Комитет по вопросам антикоррупционной политики – Анастасия Красносильская

Комитет по аграрной и земельной политике – Николай Сольский

Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – Александр Ткаченко

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондарев

Комитет по вопросам экономического развития – Дмитрий Наталуха

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг – Андрей Герус

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования – Михаил Радуцкий

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества – Богдан Яременко

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом – Иванна Климпуш-Цинцадзе (Евросолидарность");

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – Даниил Гетманцев

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций – Сергей Бабак

Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, Севастополя, национальных меньшинств, межнациональных отношений – Дмитрий Лубинец (самовыдвиженец);

Комитет по вопросам цифровой трансформации – Михаил Крячко

Комитет по вопросам правовой политики – Ирина Венедиктова

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности - Денис Монастырский

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры – Владимир Крейденко

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – Андрей Клочко

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Александр Завитневич

Комитет по вопросам свободы слова – Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ")

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – Галина Третьякова

Комитет по вопросам молодежи и спорта – Андрей Кожемякин ("Батькивщина")

Кроме того, утверждены заместители руководителей и секретари комитетов.

Руководитель подготовительной группы Дмитрий Разумков отметил, что должность руководителя комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады остается за "Слугой народа".

Конкретную фамилию политсила предоставит позднее.

О большинстве упомянутых руководителей комитетов читайте: Председатели комитетов. "Слуга народа" определилась с должностями в парламенте. Кто эти люди