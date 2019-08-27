Верховная Рада: подготовительная группа утвердила глав комитетов
Источник: "Интерфакс-Украина"
Подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва утвердила руководителей всех 23 комитетов Верховной Рады. Список будет вынесен на утверждение сессионного зала.
Детали: Только четыре комитета возглавили не "слуги народа".
Комитет по вопросам антикоррупционной политики – Анастасия Красносильская
Комитет по аграрной и земельной политике – Николай Сольский
Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – Александр Ткаченко
Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондарев
Комитет по вопросам экономического развития – Дмитрий Наталуха
Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг – Андрей Герус
Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования – Михаил Радуцкий
Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества – Богдан Яременко
Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом – Иванна Климпуш-Цинцадзе (Евросолидарность");
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – Даниил Гетманцев
Комитет по вопросам образования, науки и инноваций – Сергей Бабак
Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, Севастополя, национальных меньшинств, межнациональных отношений – Дмитрий Лубинец (самовыдвиженец);
Комитет по вопросам цифровой трансформации – Михаил Крячко
Комитет по вопросам правовой политики – Ирина Венедиктова
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности - Денис Монастырский
Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры – Владимир Крейденко
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – Андрей Клочко
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Александр Завитневич
Комитет по вопросам свободы слова – Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ")
Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – Галина Третьякова
Комитет по вопросам молодежи и спорта – Андрей Кожемякин ("Батькивщина")
Кроме того, утверждены заместители руководителей и секретари комитетов.
Руководитель подготовительной группы Дмитрий Разумков отметил, что должность руководителя комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады остается за "Слугой народа".
Конкретную фамилию политсила предоставит позднее.
О большинстве упомянутых руководителей комитетов читайте: Председатели комитетов. "Слуга народа" определилась с должностями в парламенте. Кто эти люди
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