На Донбасі 5 ворожих обстрілів, поранений боєць

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Вівторок, 27 серпня 2019, 23:08

Джерело: ООС

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, один український військовий отримав поранення.

Деталі: Бойовики застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю.

Штаб зафіксував обстріли в районі Талаківки, Водяного, Павлополя, Мар’їнки, Світлодарська.

Що було раніше: 26 серпня бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. 

Унаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

Українська правда

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