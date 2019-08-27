На Донбасі 5 ворожих обстрілів, поранений боєць
Вівторок, 27 серпня 2019, 23:08
Джерело: ООС
Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, один український військовий отримав поранення.
Деталі: Бойовики застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю.
Штаб зафіксував обстріли в районі Талаківки, Водяного, Павлополя, Мар’їнки, Світлодарська.
Що було раніше: 26 серпня бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню.
Унаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.
Українська правда