На Донбассе 5 вражеских обстрелов, ранен боец

Источник: ООС

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, один украинский военный получил ранение.

Детали: Боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

Штаб зафиксировал обстрелы в районе Талаковки, Водяного, Павлополя, Марьинки, Светлодарска.

Что было раньше: 26 августа боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрелов один военнослужащий получил ранения.