На Донбассе 5 вражеских обстрелов, ранен боец
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Вторник, 27 августа 2019, 23:08
Источник: ООС
В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, один украинский военный получил ранение.
Детали: Боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.
Штаб зафиксировал обстрелы в районе Талаковки, Водяного, Павлополя, Марьинки, Светлодарска.
Что было раньше: 26 августа боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.
В результате обстрелов один военнослужащий получил ранения.
Украинская правда
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