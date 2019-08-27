На Донбассе 5 вражеских обстрелов, ранен боец

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Вторник, 27 августа 2019, 23:08

Источник: ООС 

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, один украинский военный получил ранение.

Детали: Боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

Штаб зафиксировал обстрелы в районе Талаковки, Водяного, Павлополя, Марьинки, Светлодарска.

Что было раньше: 26 августа боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. 

В результате обстрелов один военнослужащий получил ранения.

Украинская правда

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