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ООС: 10 обстрілів, бойовики застосовували міномет 82 мм

Середа, 28 серпня 2019, 07:29
ООС: 10 обстрілів, бойовики застосовували міномет 82 мм

27 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. 

Про це станом на 7 ранку 28 серпня повідомив штаб ООС.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – міномету калібру 82 мм, а також – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил.

"Впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації та їх найманців не зафіксовано", - звітують у штабі.


Теми: ООСДонбас
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