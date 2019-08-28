ООС: 10 обстрелов, боевики применяли миномет 82 мм

45 просмотров
Среда, 28 августа 2019, 07:29

27 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом по состоянию на 7 утра 28 августа сообщил штаб ООС

Противник обстреливал позиции Объединенных сил с запрещенной минского соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм, а также - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил.

"На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил поранення. С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано", - доложили в штабе.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Боевики стреляли из запрещенного оружия и ранили украинского бойца 27 августа 2019, 08:33
Война на востоке: 13 обстрелов за сутки, 1 боец ​​ООС погиб, 3 ранены 26 августа 2019, 07:35
Украинские военные попали под обстрел: трое раненых, один скончался 25 августа 2019, 15:31
Все новости
Главные новости
ООС: 10 обстрелов, боевики применяли миномет 82 мм
НАБУ завершило расследование против экс-главы ОГА
Верховная Рада: подготовительная группа утвердила глав комитетов
Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана
Все новости
мир

Страсти G7: как Мелания Трамп Трюдо целовала

здоровье

Как стресс беременной вредит малышу

тест

Как вода влияет на наше тело и жизнь?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів