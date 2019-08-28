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ООС: 10 обстрелов, боевики применяли миномет 82 мм

Среда, 28 августа 2019, 07:29
ООС: 10 обстрелов, боевики применяли миномет 82 мм

27 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом по состоянию на 7 утра 28 августа сообщил штаб ООС

Противник обстреливал позиции Объединенных сил с запрещенной минского соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм, а также - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил.

"На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил поранення. С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано", - доложили в штабе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСДонбасс
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