Россия отказала в визе еще одному американскому сенатору

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Среда, 28 августа 2019, 08:50

Источник: "Радио Свобода"

Американский сенатор Крис Мерфи заявил, что получил отказ в визе для въезда в Россию, тогда как он планировал приехать в составе двухпартийной делегации Конгресса США.

Прямая речь: "К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы".

Детали. По словам Мерфи, он является критиком Кремля, но верит в важность сохранения диалога между двумя странами.

Сенатор-демократ осуждает, в частности, действия России в инциденте в Черном море неподалеку от Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Этому предшествовало: В течение недели об отказе Москвы в запросе на въездную визу сообщил сенатор-"республиканец" Рон Джонсон. Он связал это с критическими высказываниями в адрес президента России Владимира Путина.

МИД России пояснило, что сенатор находится в "стоп-листе" в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Ведомство заявило, что Джонсон знал об этом и за визой не обращался.

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Темы: Росcия США международные отношения


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