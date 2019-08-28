Коломойський про Зеленського: Він "в законі" перші 100 днів, критикувати не можна

Джерело: інтерв'ю Коломойського виданню "Цензор.нет".

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що критикувати після 100 днів роботи президента Володимира Зеленського ще рано.

Пряма мова: "Поки не можна. Він "в законі" перші 100 днів, вони тільки пройшли. Скоро будемо критикувати. За сто днів людина повинна розібратися, що до чого. Якщо не з'ясував, то може він не туди прийшов".

Деталі: Бізнесмен також припустив, що Зеленському потрібно дати ще один термін, якщо життя українців покращиться і це позначиться на демографічній ситуації.

Пряма мова: "Ми стартуємо зараз з 35 мільйонів жителів у країні - це результат незалежного аналізу. Повернення людей - це його KPI. Якщо буде 38 мільйонів (+10%), значить потрібно Зеленського обирати на другий термін. А якщо буде 35, то - ауфвідерзейн".

Чому це важливо: Коломойського називають "політичним спонсором" Зеленського.

Що сталося раніше: Замість великої прес-конференції до своїх 100 днів роботи президент записав інтерв'ю з актором Станіславом Бокланом, який грав в серіалі "Слуга народу". Його покаже телеканал "1+1", співвласником якого є Коломойський.