Коломойский о Зеленском: Он "в законе" первые 100 дней, критиковать нельзя

Источник: интервью Коломойского изданию "Цензор.нет".

Олигарх Игорь Коломойский считает, что критиковать после 100 дней работы президента Владимира Зеленского еще рано.

Прямая речь: "Пока нельзя. Он "в законе" первые 100 дней, они только прошли. Скоро будем критиковать. За сто дней человек должен разобраться что к чему. Если не разобрался, так может он не туда пришел".

Детали: Бизнесмен также предположил, что Зеленскому нужно дать еще один срок, если жизнь украинцев улучшиться и это скажется на демографической ситуации.

Прямая речь: "Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране - это результат независимого анализа. Возвращение людей – это его KPI. Если будет 38 миллионов (+10%), значит нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то – ауфвидерзейн".

Почему это важно: Коломойского называют "политическим спонсором" Зеленского.

Что произошло ранее: Вместо большой пресс-конференции к своим 100 дням работы президент записал интервью с актером Станиславом Бокланом, который играл в сериале "Слуга народа". Его покажет телеканал "1+1", совладельцем которого является Коломойский.