Коломойский о Зеленском: Он "в законе" первые 100 дней, критиковать нельзя

2020 просмотров
Среда, 28 августа 2019, 09:54

Источник: интервью Коломойского изданию "Цензор.нет".

Олигарх Игорь Коломойский считает, что критиковать после 100 дней работы президента Владимира Зеленского еще рано.

Прямая речь: "Пока нельзя. Он "в законе" первые 100 дней, они только прошли. Скоро будем критиковать. За сто дней человек должен разобраться что к чему. Если не разобрался, так может он не туда пришел".  

Детали: Бизнесмен также предположил, что Зеленскому нужно дать еще один срок, если жизнь украинцев улучшиться и это скажется на демографической ситуации.

Прямая речь: "Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране - это результат независимого анализа. Возвращение людей – это его KPI. Если будет 38 миллионов (+10%), значит нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то – ауфвидерзейн".

Почему это важно: Коломойского называют "политическим спонсором" Зеленского.

Что произошло ранее: Вместо большой пресс-конференции к своим 100 дням работы президент записал интервью с актером Станиславом Бокланом, который играл в сериале "Слуга народа". Его покажет телеканал "1+1", совладельцем которого является Коломойский.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Коломойский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Дракон затаился. Почему продажа "Мотор Сичи" подрывает национальную безопасность Украины 28 августа 2019, 06:00
Фракция Зеленского проведет закрытое заседание – источник 27 августа 2019, 22:39
Зеленский дал интервью о своих 100 днях актеру из сериала "Слуга народа" 27 августа 2019, 19:01
Все новости
Главные новости
В Дрогобыче из-за взрыва газа обрушился дом – минимум двое погибших
ООС: 10 обстрелов, боевики применяли миномет 82 мм
НАБУ завершило расследование против экс-главы ОГА
Верховная Рада: подготовительная группа утвердила глав комитетов
Все новости
здоровье

Непереносимость лактозы: причины и как с этим жить?

психология

21 вопрос определит, строите ли вы отношения на всю жизнь

Фото

16 величественных растений со всего мира

Поиск по сайту
Архив
Весь архів