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Зеленський дав інтерв’ю про свої 100 днів актору з серіалу "Слуга народу"

Вівторок, 27 серпня 2019, 19:01
Зеленський дав інтерв’ю про свої 100 днів актору з серіалу Слуга народу

Телеканал "1+1" покаже записане інтерв’ю з президентом Володимиром Зеленським, присвячене 100 дням його роботи, 31 серпня.

Анонс програми розміщено на сайті телеканалу, він також був поширений у соцмережі студією "Квартал 95".

На відеоанонсі актор Станіслав Боклан, який грав у серіалі "Слуга народу", звертається до глави держави: "Доброго дня, пане президент Голоборо… Вибачте. Зеленський. Це я, ваш колишній прем’єр-міністр".

Актор уточнює, що за час 100 днів президентства Зеленського, в українців з’явилося дуже багато запитань.

"Наприклад, що ви вже зробили для країни за цей час. Що ви будете робити з усією тією владою, яку отримали після парламентських виборів. Які смс вам пише Коломойський і що Андрій Богдан постійно шепоче на вухо", – каже Боклан.

У прес-службі президента "Українській правді" підтвердили, що інтерв’ю вже записане.

"Там будуть ставитися питання, які хвилювали суспільство", – сказала прес-секретар президента Юлія Мендель.

На уточнююче запитання щодо анонсованої ще у червні великої прес-конференції Зеленського, вона запевнила, що прес-конференція буде згодом.

"Це не означає, що прес-конференції не буде. Оскільки президент ці 100 днів не мав можливості для повноцінної роботи, ми чекаємо, поки запрацює парламент, буде підтримано законодавчі ініціативи глави держави, будуть результати і тоді прес-конференція буде проведена. Постараємося пошвидше. Можливо, навіть восени", – зазначила Мендель.

Нагадаємо:

  • Серіал "Слуга народу", де був сформований образ президента Зеленського, транслював під час виборчої кампанії телеканал "1+1", співвласником якого є бізнесмен Ігор Коломойський.
  • Вже під час президентства Зеленського глава його Офісу Андрій Богдан заявив, що команда президента спілкується із суспільством "без посередників і без журналістів".
  • У Зеленського раніше вже публікували підготоване інтерв’ю. Зокрема, президент за кермом автомобіля Tesla розповідав про те, як потрібно голосувати на парламентських виборах і не переплутати його улюблену партію.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийЗМІтелебачення
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