Під завалами в Дрогобичі можуть бути 5 людей, вибух газу малоймовірний

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з брифінгу силовиків у Києві, заява Львівооблгазу.

Під завалами під'їзду чотириповерхового 4-під'їзного житлового будинку в Дрогобичі Львівської області можуть перебувати ще п'ять людей, вибух газу як версія малоймовірна.

Пряма мова заступника директора департаменту реагування ДСНС Петра Коротинського: "За оперативними даними, ще під завалами може перебувати п'ять осіб, з огляду на кількість прописаних і можливу кількість проживаючих людей у цих квартирах. Пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно і будуть проводитися до остаточного виявлення осіб, доля яких залишається невідомою".

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Деталі: Спочатку при руйнуванні будівлі була підозра, що стався вибух газу, проте в процесі проведення робіт і роботи газової служби було встановлено, що ця причина малоймовірна. Наразі всі мешканці виведені з дому, їм надається необхідна психологічна допомога і вирішується питання про відселення.

До проведення пошуково-рятувальних робіт залучено близько 450 осіб і 65 одиниць техніки, серед них - 3 розрахунки кінологів.

Позиція Львівоблгазу: "Жодних вибухів не було, природний газ не міг бути причиною обвалу".

Зазначається, що фахівці "Львівгазу" одразу вночі провели обстеження підземних газопроводів, підвалів, під’їздів, контрольних трубок та всіх інших підземних інженерних комунікацій в радіусі 50 м навколо будинку, в якому сталося руйнування. Загазованості не виявлено.

Що сталося раніше: В ніч на 28 серпня у Дрогобичі Львівської області в 4-поверховому житловому будинку обвалився цілий під’їзд. За уточненою інформацією, загинуло 2 людини, 7 госпіталізовано (з них - 5 дітей).

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