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Под завалами в Дорогобиче могут быть 5 человек, взрыв газа маловероятен

Среда, 28 августа 2019, 10:47

Источник: "Интерфакс-Украина" с брифинга силовиков в Киеве, заявление Львовооблгаза.

Под завалами обрушившегося минувшей ночью подъезда четырехэтажного 4-подъездного жилого дома в Дрогобыче Львовской области могут находиться еще пять человек, взрыв газа как версия маловероятен.

Прямая речь замдиректора департамента реагирования ГСЧС Петра Коротинского: "По оперативным данным, еще под завалами может находиться пять лиц, учитывая количество прописанных и возможное количество проживающих людей в этих квартирах. Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут проводиться до окончательного обнаружения лиц, судьба которых остается неизвестной".

 
гсчс

Детали: Сначала при разрушении здания было подозрение, что произошел взрыв газа, однако в процессе проведения работ и работы газовой службы было установлено, что эта причина маловероятна. В настоящее время все жильцы выведены из дома, оказывается необходимая психологическая помощь и решается вопрос об их отселении.

К проведению поисково-спасательных работ привлечены около 450 человек и 65 единиц техники, среди них – 3 расчета кинологов.

Позиция Львовоблгаза: "Никаких взрывов не было, природный газ не мог быть причиной обвала".

Отмечается, что специалисты "Львовгаза" сразу ночью провели обследование подземных газопроводов, подвалов, подъездов, контрольных трубок и всех других подземных инженерных коммуникаций в радиусе 50 м вокруг дома, в котором произошло разрушение. Загазованность не установлена.

Что произошло ранее: В ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области в 4-этажном жилом доме обвалился целый подъезд. По уточненной информации, погибли 2 человека, 7 госпитализированы (из них - 5 детей).

История вопроса:

  • Сначала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что "произошел взрыв бытового газа", но потом убрала эту информацию.
  • Полиция открыла открыла уголовное производство по ч.3 ст.2701 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Правоохранители отметили, что сейчас устанавливают, что могло вызвать обвал здания.

Темы: Львовщина
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