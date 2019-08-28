КМДА про світловідбивачі для дітей: це заява Гройсмана, такої норми немає

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Середа, 28 серпня 2019, 12:09

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що наразі немає норми, яка зобов'язувала б 1 вересня забезпечувати спеціальними світловідбивними жилетами учнів 1-4 класів.

Директор Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян: "Це було заявлено прем'єр-міністром. У нас немає жодних нормативних документів. Коли ми отримаємо такі нормативні документи, тоді над цим працюватимемо".

Деталі: За словами заступник голови КМДА Валентина Мондриївського, ідея є доброю, але поки що немає конкретної дати реалізації такого проекту. Чиновник додав, що якщо введуть таку норму, то усі регіони і міста будуть це виконувати.

Що було раніше: Торік прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністерству інфраструктури розглянути забезпечення дітей світловідбивачами, щоб їх помічали на дорогах у вечірній час.

У липні Гройсман заявив, що з 1 вересня 2019 року всі учні 1-4 класів носитимуть спеціальні світловідбивні жилети.

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Теми: КМДА Гройсман діти


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