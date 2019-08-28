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КГГА о светоотражателях для детей: это заявление Гройсмана, такой нормы нет

Среда, 28 августа 2019, 12:09

Источник: "Интерфакс-Украина"

В Киевской городской государственной администрации заявляют, что пока нет нормы, которая обязывала бы 1 сентября обеспечивать специальными светоотражающими жилетами учащихся 1-4 классов.

Директор Департамента образования и науки Елена Фиданян: "Это было заявлено премьер-министром. У нас нет никаких нормативных документов. Когда мы получим такие нормативные документы, тогда над этим будем работать".

Детали: По словам заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, эта идея хорошая, но пока нет конкретной даты реализации такого проекта. Чиновник добавил, что если введут такую ​​норму, то все регионы и города будут это делать.

Что было раньше: В прошлом году премьер-министр Владимир Гройсман поручил министерству инфраструктуры рассмотреть обеспечения детей светоотражателями, чтобы их замечали на дорогах в вечернее время.

В июле Гройсман заявил, что с 1 сентября 2019 года все ученики 1-4 классов будут носить специальные светоотражающие жилеты.

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Темы: КГГАГройсмандети
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