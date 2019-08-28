КГГА о светоотражателях для детей: это заявление Гройсмана, такой нормы нет

1416 просмотров
Среда, 28 августа 2019, 12:09

Источник: "Интерфакс-Украина"

В Киевской городской государственной администрации заявляют, что пока нет нормы, которая обязывала бы 1 сентября обеспечивать специальными светоотражающими жилетами учащихся 1-4 классов.

Директор Департамента образования и науки Елена Фиданян: "Это было заявлено премьер-министром. У нас нет никаких нормативных документов. Когда мы получим такие нормативные документы, тогда над этим будем работать".

Детали: По словам заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, эта идея хорошая, но пока нет конкретной даты реализации такого проекта. Чиновник добавил, что если введут такую ​​норму, то все регионы и города будут это делать.

Что было раньше: В прошлом году премьер-министр Владимир Гройсман поручил министерству инфраструктуры рассмотреть обеспечения детей светоотражателями, чтобы их замечали на дорогах в вечернее время.

В июле Гройсман заявил, что с 1 сентября 2019 года все ученики 1-4 классов будут носить специальные светоотражающие жилеты.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: КГГА Гройсман дети


powered by lun.ua
Материалы по теме
Под кинотеатром "Киев" активисты требовали от арендатора показать концепцию развития 8 августа 2019, 00:16
"Двоевластие" в Киеве: имеет ли президент право уволить главу КГГА 7 августа 2019, 09:00
Столичный парк возьмут под круглосуточную охрану 2 августа 2019, 13:37
Все новости
Главные новости
Коломойский о Зеленском: Он "в законе" первые 100 дней, критиковать нельзя
В Дрогобыче обрушился подъезд дома – минимум двое погибших
ООС: 10 обстрелов, боевики применяли миномет 82 мм
НАБУ завершило расследование против экс-главы ОГА
Все новости
здоровье

Как вылечить рак: эффективные методы в Украине и мире

Лайфхаки

Как побороть бессонницу

психология

21 вопрос определит, строите ли вы отношения на всю жизнь

Поиск по сайту
Архив
Весь архів