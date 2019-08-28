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Першими кроками Зеленського задоволені 63% українців – соціологи

Середа, 28 серпня 2019, 13:01

Новообраний президент Володимир Зеленський має довіру 70% громадян України й 63% українців позитивно оцінюють перші кроки шостого президента й його команди.

Про це свідчить опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва й Київського міжнародного інституту соціології, проведене 8-20 серпня.

Володимир Зеленський має найвищу довіру за усі часи серед усіх українських президентів. Позитивний баланс довіри-недовіри мають і лідери його команди – Дмитро Разумков (+25%) та Андрій Богдан (+5%).

 

Лідери інших парламентських сил мають негативний баланс довіри-недовіри: Святослав Вакарчук (–25%), Юрій Бойко (–37%), Юлія Тимошенко (–63%), Петро Порошенко  (–72%). 

Перші кроки президента Зеленського та його команди позитивно оцінюють 63% громадян, негативно – 13%, ще 24% не визначилися.

 

Позитивні оцінки переважають в усіх регіонах України: західному (72%), центральному (65%), південному (48%) та східному (64%).

Переважно позитивно оцінюють  перші кроки Зеленського і представники усіх вікових груп, особливо – молоді (76%).

Серед виборців політичних сил, представлених у Верховній Раді, найбільш позитивно оцінюють перші кроки нового президента виборці його партії "Слуга народу" (86% – позитивно, 1,5% – негативно).

Переважно позитивно оцінюють його першу діяльність і виборці партії "Батьківщина" та "Опозиційна платформа – За життя".

Негативно його дії оцінюють виборці партії Петра Порошенка "Європейська солідарність".

"Демініціативи" і КМІС з 8 по 20 серпня 2019 року опитали 2040 респондентів у 103 населених пунктах у всіх областях України, окрім анексованого Криму і окупованих частин Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

При цьому під час експертного опитування за участю 51 лідера думок діяльність Зеленського у перші 100 днів на посаді президента отримала 3,7 бала за 10-бальною шкалою.

27 серпня спливло 100 днів від початку президенства Володимира Зеленського.

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Теми: соціологіяЗеленський
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