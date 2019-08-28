Первыми шагами Зеленского довольны 63% украинцев – социологи

Новоизбранный президент Владимир Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины и 63% украинцев позитивно оценивают первые шаги шестого президента и его команды.

Об этом свидетельствует опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива и Киевского международного института социологии, проведенный 8-20 августа.

Владимир Зеленский имеет самое высокое доверие за все времена среди всех украинских президентов. Положительный баланс доверия-недоверия имеют и лидеры его команды – Дмитрий Разумков (+25%) и Андрей Богдан (+5%).

Лидеры других парламентских сил имеют негативный баланс доверия-недоверия: Святослав Вакарчук (-25%), Юрий Бойко (-37%), Юлия Тимошенко (-63%), Петр Порошенко (-72%).

Первые шаги президента Зеленского и его команды положительно оценивают 63% граждан, отрицательно – 13%, еще 24% не определились.

Позитивные оценки преобладают во всех регионах Украины: западном (72%), центральном (65%), южном (48%) и восточном (64%).

Преимущественно положительно оценивают первые шаги Зеленского и представители всех возрастных групп, особенно – молодежи (76%).

Среди избирателей политических сил, представленных в Верховной Раде, наиболее позитивно оценивают первые шаги нового президента избиратели его партии "Слуга народа" (86% – позитивно, 1,5% – негативно).

Преимущественно позитивно оценивают его первую деятельность и избиратели партии "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Негативно его действия оценивают избиратели партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

"Демократические инициативы" и КМИС с 8 по 20 августа 2019 года опросили 2040 респондентов в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

При этом в ходе экспертного опроса с участием 51 лидера мнений деятельность Зеленского в первые 100 дней на посту президента получила 3,7 балла по 10-балльной шкале.