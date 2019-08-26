Зеленський від А до Я. Короткий політичний словник 

28 серпня минає рівно сто днів, відколи Володимир Зеленський на очах у всього світу, як міг, високо підняв над головою президентську булаву.

Після приходу нового президента в Україні завжди починається і нова політична епоха.

Спершу була доба партійної номенклатури часів Леоніда Кравчука. Після неї настала епоха "червоних директорів" за першого терміну Леоніда Кучми, яка за його другу каденцію переросла в добу раннього олігархату.

В часи Віктора Ющенка та Віктора Януковича на загальну олігархічну рамку накладалися ще досить яскраві мазки "любих друзів" та "донецьких" відповідно.

Доба президента Петра Порошенка запам’ятається як спроба одного олігарха стати єдиним.

Але часи після 20 травня 2019 року, які були оголошені кінцем "епохи бідності", поки ніяк не окреслені. Хоча події останніх 100 днів дають певні підстави говорити про початок епохи сценаристів.

Кожна нова політична доба завжди додає до політичного обігу нові, властиві тільки їй слова, поняття, приводила нових людей, які кажуть характерні саме для цього часу крилаті вирази.

Епоха сценаристів триває ще дуже недовго, але вже є чим похвалитись у цьому плані.

"Українська правда" уклала невеликий словник найбільш яскравих слів, прізвищ та подій, який зможе стати путівником сторонньому обивателю по Україні часів президента Володимира Зеленського.

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Адміністрація президента –

1) віднедавна перейменований в Офіс державний орган, який покликаний забезпечувати ефективну роботу президента. Будівля АП, судячи із кількох останніх політичних діб, головним чином слугує для того, щоб президент виказував своє невдоволення совковою атмосферою і кудись безрезультатно хотів переїхати. Хоч би і в музей Леніна;

2) (метафорично) те, що можна перейменувати, якщо не можна перевезти; безглузді зміни.

Апокаліпсис –

те, що на думку противників Зеленського, мало настати 21 травня. Однак, поки що не настало. У політичній фразеології зустрічаються варіанти: Якщо не Порошенко, то Путін. Долар по 100 гривень. Зелена чума. Реванш.

Деякі дослідники стверджують, що вживання вищезгаданих фразеологізмів негативно позначається на шансах політиків вигравати вибори.

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Ахметов Рінат –

1) олігарх, але більше не головний;

2) спонсор реалізації ідеї Зеленського щодо покупки 200 "швидких" для сільських лікарень. Ця ініціатива збіглась у часі із закінченням дії формули "Роттердам +" та програшем на виборах усіх політичних проектів, які фінансував Ахметов.

Бадоєв Алан –

1) режисер точно не встановленої кількості відомих кліпів на попсові пісні зірок пострадянської естради;

2) режисер того, чим замінили парад.

Баканов Іван –

1) голова Служби безпеки України, який до того багато років очолював ПАТ "Студія Квартал-95";

2) (символічно) той, кому можна подзвонити "по поводу етого чьорта".

Богдан Андрій –

1) глава Офісу президента Зеленського. Призначений на посаду з грубим порушенням закону про люстрацію. Богдан є одним із найвпливовіших діячів часів раннього Зеленського. Має тісні стосунки з деякими олігархами, концентрує вплив на правоохоронну систему, судову та виконавчу владу. Член найближчого кола спілкування президента Зеленського.

2) (символічно) тип політика – сірий кардинал;

3) метафорично голос у вусі;

4) метафорично той, заради кого можна порушити закон;

5) вживається у фразеологічних зворотах: зловити Богдана за бороду; як у Богдана за пазухою; Богдан дав, Богдан взяв.

Вакарчук –

1) співак, лідер гурту "Океан Ельзи", віднедавна – лідер партії "Голос";

2) тип політика – Зеленський, час якого не настав, або Зеленський, який свій час пропустив;

3) той, у кого Зеленський запитує "Слава, ну шо: ты "да", или "нет"?; образ довгих обдумувань і вагань.

Вийди отсюда, розбійник –

1) політичний мем, народжений Володимиром Зеленським. Основою для мему стала фраза президента, сказана ним у Борисполі секретарю міськради Ярославу Годунку. Поруч із фразами "Іди гуляй, Господі" та "Англійською – exit" входить в "золоту добірку" мемів Зеленського;

2) (метафорично) основний принцип внутрішньої політики президента Зеленського.

Держава у смартфоні –

1) проект перенесення більшості сервісів, які надає держава громадянам, у персональні телефони українців. Цей проект оголошений командою Зеленського одним із пріортетних напрямків реформ. Часом "Держава у смартфоні" стає джерелом жартів щодо можливості сплати відкатів через Telegram-бота чи здачі шкільних поборів онлайн.

2) (жартівливе) телефонна книжка глави Офісу президента Андрія Богдана, у якого вся держава у смартфоні.

Думай...те –

1) одна із передвиборчих знахідок Володимира Зеленського, яка закінчувала його "стадіонне" звернення до суперника за президентське крісло Петра Порошенка. Саме те звернення ознаменувало початок кінця попереднього режиму, коли чинного президента замість традиційної передвиборчої гонки повели повністю по сценарію Зеленського;

2) фраза, яка ознаменувала початок Епохи сценаристів (див. вступ до Словника).

Зе –

частка із прізвища Зеленського, яка стала жити окремим життям. Деякі дослідники стверджують, що частка "Зе" може виконувати функцію заклинань, адже її поява на бігбордах і в передвиборчих роликах здатна творити справжні політичні дива.

Зійдемось посередині –

1) єдиний озвучений Зеленським під час виборчої кампанії спосіб розв’язати проблему російської агресії проти України в Криму та на Донбасі;

2) (метафорично) популізм, який навіть більший за популізм.

Зробимо їх разом –

1) найефективніше політичне гасло в історії української політики часів Незалежності. Жоден інший слоган під час жодної іншої кампанії не давав такого приросту рейтингу, як це було у Зеленського;

2) (символічно) тріумф, який вдалося повторити ще раз (останнє значення з’явилось після парламентських виборів 2019 року).

Інавгурація –

точка відліку правління в Україні Володимиром Зеленським. Дата інавгурації Зеленського постійно відкладалась, бо старі партії не хотіли дати йому можливості розпустити Раду. Наївні.

Квартал 95 –

1) гумористична студія, якій Україна завдячує президентом-коміком. "Квартал 95" систематично впродовж років висміював українських політиків і вдало продавав цей продукт телеканала і українцям. Найуспішнішим персонажем студії "Квартал" варто вважати вчителя історії Василя Голобородька, який зміг стати президентом не лише у кіно;

2) (символічно) майже те, що "любі друзі", Донецьк чи Рошен.

Кожен з нас – президент –

один із найпронизливіших моментів інавгураційної промови Зеленського. Це гасло було покликане показати в мініатюрі всю суть демократії – кожен громадянин є президентом, тобто несе свою частку влади і відповідальності.

В реальному житті виявилось, що президент насправді не всі. Наприклад, секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок отримав від Зеленськго запевнення: "Ти не президент". Повний список українців, які не-президенти Офіс Зеленського не публікував.

Коломойський Ігор –

1) український олігарх, який має найвищі шанси стати "першим серед рівних";

2) (метафорично) не перша людина у державі, але і не друга.

Ліфт –

соціальний і адміністративний проект, який покликаний залучити нових людей у політику. Всі охочі можуть просто подати заявку на сайті і обгрунтувати там свою ідею. Якщо вона видасться цікавою і корисною команді Зеленського, то автор отримає шанс на її реалізацію.

Початково ідея виглядала як абсолютно новий підхід до відбору людей у команду, але часом вона просто зводиться до пошуку голів РДА в обхід НR-агентств.

дозволить новим людям прийти у політику та втілити нові ідеї в управлінні державою.

Ні обіцянок, ні пробачень –

перший чесний слоган в українській політиці. Існує ще у варіанті "Я вам ничего не должен";

Порошенко Петро –

1) президент, який добився безвізу й томосу і програв вибори коміку.

2) (збірний образ) попередник, якого хочеться, але не можна посадити.

Рейган –

сороковий американський президент, який до політичної кар’єри був актором. До Зеленського чи його перемоги не має ніякого стосунку. Жодного.

Рейтинг –

те, що у всіх падає, а в Зеленського росте.

Розгони –

форма спілкування президента з місцевими чиновниками, під час якої всі неодмінно згадують, на якому районі глава держави виріс.

Зазвичай має вигляд великої сварки, в ході якої глава держави вдається до публічних принижень та вимог до місцевих керівників самим піти у відставку.

Свати –

1) пострадянський серіал виробництва президентської студії "Квартал 95". Актору цього проекту Федору Добронравову СБУ забороняла в’їзд в Україну, за гастролі в анексованому Криму, а сам серіал був заборонений до показу. Така ситуація тривала до того часу, поки Зеленський не став президентом, а його юрист і керівник ПАТ "Квартал 95" Іван Баканов – главою СБУ;

2) (метафорично) обов’язкова норма естетичного знущання у міжміських маршрутках, коли водій у точці посадки вмикає "Сватів"на моніторі і не вимикає ніколи.

Слуга народу –

1) серіал, який по суті став основою передвиборчої кампанії Володимира Зеленського. Випускається студією "Квартал 95". Має обмеження 10П+, тобто не рекомендується до перегляду особам, які більше 10 років в політиці.

Після президентських та парламентських виборів деякі дослідники пропонують маркувати серіал як "зброю масового політичного ураження";

2) партія Володимира Зеленського.

Факін-індустрія –

за версією Володимира Зеленського, слово, яким президент країни може собі дозволити характеризувати політичне життя, частиною якого став.

Хлопчик –

журналіст чи хтось інший, хто звернувся до Зеленського. Вживається у фразах типу "Де цей хлопчик?".

Челендж –

улюблена форма спілкування Володимира Зеленського зі своїми підписниками. Після успіху #лопатачелендж та #ідітьусраку, команда Зе вирішила перенести практику челенджів і в політичне життя. Хоча значна частина українців на їхнього героя не підписувалась.

Шефір –

1) (якщо Сергій) майже Бог-дан;

2) (якщо Борис) той, хто пригляне за господарством, поки всі пішли в політику.

Роман Романюк, УП