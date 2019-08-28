Прокуратура просить арештувати Богатирьову

Джерело: прокуратура Києва

Столична прокуратура просить суд взяти під варту екс-міністра охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїсу Богатирьову.

Дослівно: "Прокуратурою міста Києва до Печерського райсуду столиці внесено клопотання щодо вирішення питання про застосування відносно екс-очільниці МОЗ України, затриманій 27.08.2019 в аеропорту "Жуляни", раніше вже обраного запобіжного заходу у вигляді тримання вартою".

Деталі: У травні 2015 року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури про обрання Богатирьовій, яку підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з ухвалою, після затримання підозрюваної не пізніше як через 48 годин слідчий має забезпечити її доставку до суду для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

28 серпня відповідне клопотання внесено прокурором до Печерського райсуду.

Пряма мова речниці прокуратури Києва Надії Максимець: "Очікуємо призначення судового засідання згідно автоматичного розподілу справ. Одночасно підозрювана має бути доставлена до суду для участі у засіданні".

Чому це важливо: 14 серпня Голосіївський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру, яка веде справу Богатирьової, прийняти рішення закрити провадження. Прокуратура оскаржила це рішення, апеляцію суд ще не розглянув.

Що відбулося раніше: Екс-міністр охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїса Богатирьова 27 серпня повернулася в Україну й відразу була затримана поліцією.

Передісторія: