Прокуратура просить арештувати Богатирьову

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Середа, 28 серпня 2019, 13:02

Джерело: прокуратура Києва

Столична прокуратура просить суд взяти під варту екс-міністра охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїсу Богатирьову.

Дослівно: "Прокуратурою міста Києва до Печерського райсуду столиці внесено клопотання щодо вирішення питання про застосування відносно екс-очільниці МОЗ України, затриманій 27.08.2019 в аеропорту "Жуляни", раніше вже обраного запобіжного заходу у вигляді тримання вартою".

Деталі: У травні 2015 року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури про обрання Богатирьовій, яку підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з ухвалою, після затримання підозрюваної не пізніше як через 48 годин слідчий має забезпечити її доставку до суду для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

28 серпня відповідне клопотання внесено прокурором до Печерського райсуду.

Пряма мова речниці прокуратури Києва Надії Максимець: "Очікуємо призначення судового засідання згідно автоматичного розподілу справ. Одночасно підозрювана має бути доставлена до суду для участі у засіданні".

Чому це важливо: 14 серпня Голосіївський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру, яка веде справу Богатирьової, прийняти рішення закрити провадження. Прокуратура оскаржила це рішення, апеляцію суд ще не розглянув.

Що відбулося раніше: Екс-міністр охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїса Богатирьова 27 серпня повернулася в Україну й відразу була затримана поліцією.

Передісторія:

  • З жовтня по грудень 2013 року уповноважені службові особи Міністерства охорони здоров'я, на виконання бюджетної програми з розвитку служби екстреної медичної допомоги, закупили автомобілі спецпризначення (автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування-10 лотів).
  • Богатирьовій повідомили про підозру в жовтні 2014 року. Їй закидають заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення. 

Українська правда

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Теми: Богатирьова суд прокуратура


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