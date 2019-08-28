Прокуратура просит арестовать Богатыреву

Источник: прокуратура Киева

Столичная прокуратура просит суд взять под стражу экс-министра здравоохранения времен президентства беглого Виктора Януковича Раису Богатыреву.

Дословно: "Прокуратурой города Киева в Печерский райсуд столицы внесено ходатайство относительно решения вопроса о применении в отношении экс-руководительницы Минздрава Украины, задержанной 27.08.2019 в аэропорту" Жуляны ", ранее уже избранной меры пресечения в виде содержания стражей".

Детали: В мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры об избрании Богатыревой, которую подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно постановлению, после задержания подозреваемой не позднее 48 часов следователь должен обеспечить ее доставку в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

28 августа соответствующее ходатайство внесено прокурором в Печерский райсуд.

Прямая речь спикера прокуратуры Киева Надежды Максимец: "Ожидаем назначения судебного заседания по автоматическому распределению дел. Одновременно подозреваемая должна быть доставлена ​​в суд для участия в заседании".

Почему это важно: 14 августа Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру, которая ведет дело Богатыревой, закрыть производство. Прокуратура обжаловала это решение, апеляцию суд еще не рассмотрел.

Что произошло ранее: Экс-министр здравоохранения времен президентства беглого Виктора Януковича Раиса Богатырева 27 августа вернулась в Украину и сразу была задержана полицией.

История вопороса: